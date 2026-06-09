Русия няма интерес от преговори с Украйна, ще остави оръжията да говорят

Не дипломацията, а войниците ще решат изхода на войната в Украйна, коментира руският министър на външните работи Сергей Лавров по време на брифинг в Москва заедно със своя бангладешки колега Халил Рахман, пише ТАСС. Лавров припомни, че същата е тезата на руския президент Владимир Путин, който по време на форума в Санкт Петербург отговори на откритото писмо на украинския президент Володимир Зеленски с предложение за мирни преговори и среща със свой призив към военните: "Работете, братя".

Лавров също критикува, че писмото на Зеленски е било публично, коментирайки, че "вежливите хора не правят така" и това показва, че Украйна не се нуждае от преговори. Украинският лидер в интервю за Sky News каза, че е използвал този ход, защото на него Путин няма как да не отговори. Той призна, че през май е имал среща с руския милиардер Роман Абрамович и по него е изпратил съобщение за Путин, но не посочи дали е получил отговор на него.

Руският президент също потвърди, че е търсен от известен бизнесмен, който е носил съобщение от Зеленски, но не даде повече подробности.

Председателят на комисията по отбрана в руската Дума Андрей Картаполов също отхвърли предложенията в писмото на Зеленски, както и в съвместна декларация на лидерите на Франция, Германия и Великобритания за преговори като неприемливи за Русия.

Духът от Анкъридж го няма

В своето изявление Лавров коментира, че е притеснен от коментарите на държавния секретар Марко Рубио по време на изслушване в Конгреса преди няколко дни, че САЩ не са посредник, а страна в конфликта, защото продават оръжие на Киев и налагат санкции на Русия. Според него има съмнения, че Франция, Великобритания и Германия също могат да преговарят заради сключени споразумения за съвместно производство на дронове с Украйна.

Руският външен министър също така критикува САЩ, които не показват интерес да се върнат към "договореностите от Анкъридиж", но отново не коментира какви точно са те. След срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Аляска през миналото лято нито една от двете страни не разпространи официални съобщения за постигнати договорености. В медийни публикации се заговори, че именно там руският президент е представил своите условия Киев да предаде контрола над останалата част от Донецка област, а международната общност да признае окупираните територии за руски.

Украинците не са готови да се предадат без гаранции за сигурност

Украинците са готови на болезнени компромиси, но срещу стабилни гаранции за сигурност, показа проучване на независимия Киевски международен институт по социология. През април институтът е проучил възможни сценарии за отдаване на Донецка област, което категорично е отхвърлено от украинците.

През май аналогично проучване, но този път с вариант спиране на огъня по линията на съприкосновението (каквото предлага Зеленски в писмото си до Путин), показва, че има сценарии, когато това е приемливо за украинците. Най-ясна е подкрепата, ако като част от гаранциите за сигурност в близост до фронта бъдат разположени международни военни контингенти и доставки на оръжия продължат. Категорично против прекратяване на огъня по днешната линия на фронта са 61% от украинците, ако няма нито войски, нито оръжия. 32% биха приели подобно предложение, но повечето с неохота.

"Атеш" съобщи за изтегляне на руски части от Кинбурнската коса

Украинското партизанско движение "Атеш" съобщи за изтегляне на руски части от Кинбурнската коса в Херсонска област. Според съобщенията липсата на доставки заради операцията на украинските военни по т.нар. "магистрала на смъртта" - от Ростов на Дон до Крим, е накарало руски военни да напуснат свои позиции и да се придвижат към Орихив или Хуляйполе.

Говорител на Въоръжените сили на Украйна нито потвърди, нито отрече информацията, но допълни, че действително операторите на дронове извършват операции в района, отбелязват от Института за изучаване на войната (ISW).

Русия започна удари по мостове над Днепър, за да прекъсне логистиката

Руски и украински източници потвърждават за атаки по мостове над Днепър в Одеска област през миналия ден. Целта е прекъсване на логистиката на украинците. Има данни за масиран обстрел по моста в Затока с дронове, балистични ракети и управляеми авиационни бомби.

Тактиката е подобна на украинската с fpv-дроновете, които атакуват товарни и военни камиони, доставящи доставки в окупираните територии. Според руски военни анализатори по този мост минават доставки с оръжия от румънските пристанища. Това е пети опит за събаряне на моста.

По-рано беше съобщено, че оператори на дронове от звеното "Рубикон" са насочени към Харковска и Сумса област и са започнали да обстрелват камиони. Руските военни анализатори обаче обясняват, че успех може да има в граничните райони, защото руската армия няма същите възможности за удари в среден обсег на действие (вече над 150 км, покривани от украинските дронове).

ВВС на Украйна съобщава за изстреляни две крилати ракети Х-59 и 166 дрона в нощта срещу 9 юни. Свалени са 146 дрона, като има данни за преки попадения на двете ракети и 18 дрона в 17 локации.

Украйна атакува склад с боеприпаси в Белгородска област

Украйна атакува склад с боеприпаси в Белгородска област и местните жители бяха евакуирани заради серии от взривове. Това е пореден удар в близост до границата, но през уикенда беше атакуван склад в Ленинградска област и според публикации в социалните мрежи вторичните взривове все още продължават.

В нощта срещу 9 юни има и данни за нови атаки в Крим. В социалните мрежи се съобщава за взривове в Керч, а през деня вчера имаше данни за горящи камиони и жп композиции.

Бензинът в Крим свърши заради истерията на местните жители

Истински дефицит на бензин в Крим няма, причината за липсата му е неоснователна истерия на местните жители, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. "Понякога подобни емоционални реакции водят до изкуствени ситуации, но пък всички власти работят, за да предотвратят какъвто и да е недостиг", допълни той.

Назначените от Москва власти на окупирания през 2014 година полуостров съобщават, че бензинът се продава вече само с купони и по 20 литра на кола на седмица. Купоните вече се продават през приложението Max и свършват за броени часове.

Снимки в социалните мрежи показват, че проблеми започват да се появяват в Краснодарския край - бензиностанции са затворени заради липса на горива или има ограничения при зареждане.

От юни Русия спря износа на керосин до края на ноември и на бензин до края на юли. Според министъра на транспорта криза с горивата няма, но причината е стабилизиране на вътрешния пазар. Вицепремиерът Александър Новак призна по време на форума в Санкт Петербург, че добивът на петрол в страната е намалял спрямо миналата година и причината са неплановите ремонти на рафинерии.

По данни на Ройтерс поне 10 рафинерии в централните части на страната са били затворени за кратко или по-продължително време, докато бъдат ремонтирани.

Натискът на бойното поле остава силен

Натискът на бойното поле остава висок, показват данни на ВСУ. На 8 юни са регистрирани 260 бойни действия, спрямо 240 ден по-рано, което означава, че вече 28-ми ден атаките надхвърлят 200 на денонощие. Това е един от най-дългите периоди с такава интензивност, макар и придвижването и на двете воюващи страни да не е значимо.

Сводката на Генералния щаб за 1566-ия ден от пълномащабната война (8 юни) показва, че Русия е извършила и 88 въздушни удара с 282 управляеми авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 10,2 fpv-дрона.

Най-тежко към този час е положението в Покровск, където се съобщава за 50 атаки. Ожесточени са боевете около Хуляйполе (34), както и в Лиман и Словянск.

Има данни за 1 атака в Краматорск, а в Купянск ВСУ съобщава за отблъснати пет атаки. Руски военни анализатори обаче твърдят, че там има придвижване на руски войски в подземни тунели, изградени преди време.