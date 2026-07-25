Италианският министър на отбраната предлага съветнически пост на Михайло Федоров

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето обяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия, предаде Ройтерс.

“Обадих му се ден, след неговото уволнение и му казах: “Кога искаш да дойдеш в Рим и да работиш с мен като съветник?”, заяви Крозето в публикувано днес интервю за италианския ежедневник “Република”.

Запитан за отговора на Федоров, Крозето каза, че бившият украински министър е бил “трогнат“ и е приел предложението като “демонстрация на уважение и приятелство“.

Крозето оцени Федоров като двигател на военни иновации и посочи, че той е “един от онези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле”.

Федоров помогна на Украйна първо да се противопостави на руската инвазия, а след това да си възвърне инициативата, като промени практиките на бойното поле чрез нови технологии, заяви италианският министър, цитиран от БТА.

Тридесет и петгодишният бивш украински министър, смятан от привържениците си за технологично ориентиран реформатор, допринесъл за развитието на украинските способности в областта на дроновете и за реформите в отбранителния сектор, беше освободен от поста министър на отбраната по-рано този месец. Решението предизвика редките за военно време протести в Украйна.

Президентът Володимир Зеленски предложи на Федоров други постове, но той заяви, че няма да приеме нищо друго, освен досегашния си пост. По-рано тази седмица Федоров заяви, че има само три роли, които наистина оформят хода на войната заедно с войските на бойното поле - президент, министър на отбраната и главнокомандващ.

Никоя друга роля освен министър на отбраната не носи правомощия за борба с корупцията при военните поръчки, завършване на реформите в армията, както и за провеждане на асиметрични операции срещу Русия, заяви по-рано Федоров. Ако бъде възстановен на поста си, той обеща да продължи да изкоренява „култура на лъжи и безотчетност в системата“, както и да завършва инициативи, започнати по време на предишния му мандат.