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Украйна нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове

Зеленски вероятно ще се срещне с Тръмп следващата седмица

12:51 | 24.07.26 г. 2
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Снимка: EPA/STRINGER
Снимка: EPA/STRINGER

Военните сили на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.

Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности.

"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.

По-рано днес украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“. 

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия Wildberries, отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.

Зеленски вероятно ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Украинският президент Володимир Зеленски е казал на дясната инфлуенсърка Лора Лумър в интервю, че е вероятно следващата седмица да пристигне в САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи Ройтерс, като се позова на днешна публикация на Лумър в социалната мрежа Х.

За евентуалното посещение на Зеленски в САЩ съобщи и украинската новинарска агенция "Укринформ".

Съобщено бе, че срещата на Зеленски и Лумър се е състояла в Киев.

/БТА/

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Последна актуализация: 12:51 | 24.07.26 г.
войната в украйна
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Коментари

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2
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гъбко
преди 56 минути
И да отбележа за антиваксърете-фронтоваци . Украинците трупат запас от ракети Фламинго и голями бойни глави . Не използват цялото си производство за удари . Защо , мога само да гадая . Имам некои предположения с каква цел . Наесен ще разберем , най-късно напролет . И само да добавя , не всички са разрушителен тип , много вероятно е да имат и термобарични бойни глави ... :)))
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1
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гъбко
преди 1 час
Ударът в Киров е бил с Фламинго . На теория рассияните би трябвало да свалят успешно крилати ракети като Фламингото , тя е голяма , бавна и не особено маневрена . Би трябвало дори със самолетните радари да я прихващат . Защо не успяват и я пропускат , не мога да кажа ... Големи бели прави , с тази бойна глава от един тон . Събаря цели масивни заводски сгради !! Да споделя на антиваксърете , че заводските сгради са с поне 3 пъти по-масивни железобетонни плочи и колони , заради тежките машини !!
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