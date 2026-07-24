Украйна нанесе удари по завод за ракетни части и по логистични центрове

Военните сили на Киев са нанесли удар по военно предприятие в руския град Киров, което снабдява руската армия с части за самолети и ракетни системи, използвани във войната в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че е поразен и руски нефтопреработвателен завод на около 1350 километра от украинската граница.

Зеленски информира и за украински удари по руски логистични центрове, без да дава подробности.

"Важно е да се отбележи, че операцията срещу руската логистика, която снабдява окупационната армия с компоненти за дронове, навигационно оборудване и военна техника, продължава“, заяви украинският държавен глава в приложението Телеграм.

По-рано днес украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“.

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия Wildberries, отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.

Зеленски вероятно ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Украинският президент Володимир Зеленски е казал на дясната инфлуенсърка Лора Лумър в интервю, че е вероятно следващата седмица да пристигне в САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп. Това съобщи Ройтерс, като се позова на днешна публикация на Лумър в социалната мрежа Х.

За евентуалното посещение на Зеленски в САЩ съобщи и украинската новинарска агенция "Укринформ".

Съобщено бе, че срещата на Зеленски и Лумър се е състояла в Киев.

/БТА/