IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

МЗ не се отказва от детската болница, а си връща контрола върху проектирането

Компанията зад проекта разполага с над 46 млн. евро, при следващите етапи пари ще се предвидят в актуализацията на 3-годишната бюджетна прогноза

21:36 | 24.07.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Здравният министър Катя Ивкова. Снимка: БГНЕС:Боян Топчийски
Здравният министър Катя Ивкова. Снимка: БГНЕС:Боян Топчийски

Министерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на Националната детска болница. Това коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от пресслужбата на ведомството.

„Когато отговарям пред обществото, трябва да мога да кажа какви стъпки реално Министерството на здравеопазването предприема, за да се стигне до детска болница, а не да казвам: дружеството всъщност взима решенията“, подчертава Ивкова.

Трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 г., а шест години по-късно резултатът е една обжалвана процедура, добавя тя.

“Изисках да получа линеен график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за процеса, за да достигнем до детска болница, която да е високотехнологична и да предоставя висококачествени услуги”, казва още Ивкова.

Свързани статии

Тя отхвърля твърденията, че държавата се отказва от проекта. “В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес", пояснява тя.

Здравната инвестиционна компания разполага с над 46 млн. евро. Допълнителни средства за тази година не са необходими, тъй като процедурата за проектиране и авторски надзор е обжалвана и се разглежда от Върховния административен съд, казва още здравният министър.

Тя подчерта, че няма опасност от липса на финансиране. Необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на тригодишната бюджетна прогноза, посочва се в съобщението.

Министър Ивкова посочи още, че констатациите на Комисията за защита на конкуренцията са за прекомерно завишени изисквания към кандидатите. Според регулатора съчетаването на тези критерии ограничава конкуренцията и поражда съмнения за насочване към конкретен изпълнител.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 23:39 | 24.07.26 г.
Национална детска болница Министерство на здравеопазването Катя Ивкова
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Здравеопазване виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 2 rate down comment 1
гъбко
преди 2 часа
Мен ме съмнява , че дори само за проекта и строителните книжа , ще стигнат тези 46млн . Това там ще удари поне 1млрд евро строеж , довършителни , оборудването , подвеждане на комуналните услуги , първоначалното обучение на персоналът . Без заплатите на персоналът !! Заплатите са друга бира ... :))) ... Бля-бля-бля ... черна рушветчийска касичка !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още