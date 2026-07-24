МЗ не се отказва от детската болница, а си връща контрола върху проектирането

Министерството на здравеопазването ще предприеме конкретни стъпки, за да върне контрола върху изграждането на Националната детска болница. Това коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от пресслужбата на ведомството.

„Когато отговарям пред обществото, трябва да мога да кажа какви стъпки реално Министерството на здравеопазването предприема, за да се стигне до детска болница, а не да казвам: дружеството всъщност взима решенията“, подчертава Ивкова.

Трябва да има ясен линеен график и конкретни срокове от Здравната инвестиционна компания за детска болница. Дружеството е създадено през 2020 г., а шест години по-късно резултатът е една обжалвана процедура, добавя тя.

“Изисках да получа линеен график, за да знаем какво е виждането на самото дружество за процеса, за да достигнем до детска болница, която да е високотехнологична и да предоставя висококачествени услуги”, казва още Ивкова.

Тя отхвърля твърденията, че държавата се отказва от проекта. “В никакъв случай правителството не се отказва от строежа на детската болница. Приоритет е за правителството, поради което ще си върнем контрола върху самия процес", пояснява тя.

Здравната инвестиционна компания разполага с над 46 млн. евро. Допълнителни средства за тази година не са необходими, тъй като процедурата за проектиране и авторски надзор е обжалвана и се разглежда от Върховния административен съд, казва още здравният министър.

Тя подчерта, че няма опасност от липса на финансиране. Необходимите средства за следващите етапи ще бъдат предвидени при актуализирането на тригодишната бюджетна прогноза, посочва се в съобщението.

Министър Ивкова посочи още, че констатациите на Комисията за защита на конкуренцията са за прекомерно завишени изисквания към кандидатите. Според регулатора съчетаването на тези критерии ограничава конкуренцията и поражда съмнения за насочване към конкретен изпълнител.