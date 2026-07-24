Тръмп възстановява търговския си режим с мита срещу 60 страни

САЩ въвеждат мита между 10% и 12,5% върху вноса от повечето основни търговски партньори – най-големият им ход досега за подсилване на строгата търговска политика на президента Доналд Тръмп, пробита от Върховния съд, съобщава Bloomberg.

Новите мита са в резултат на разследване срещу предполагаемия провал на около 60 икономики да предотвратят принудителния труд в своите вериги за доставки в ущърб на американските работници. Стоките от около 10 търговски партньори, за които се смята, че са въвели ограничения за принудителен труд, ще бъдат подложени на 10% мито, включително Мексико, Великобритания, Канада и Индия.

Налозите върху стоки от Европейския съюз (ЕС) и Тайван няма да надвишават 10%, а продуктите от Япония, Швейцария и Южна Корея ще бъдат ограничени до 12,5%, в съответствие с търговските споразумения, постигнати със САЩ, според известие на Федералния регистър за публикуване на информация от четвъртък. Продуктите от десетки други страни ще бъдат обложени с такса от 12,5%, като някои други мита ще бъдат включени като допълнение. Формулата позволява и определени митнически изключения, например за продукти, които не могат да бъдат произведени в САЩ или където митата биха причинили смущения в цялата икономика.

Новите ставки влизат в сила в петък в 00:01 ч. нюйоркско време, според известието. Митата няма да се прилагат за определени стоки, които вече са натоварени на кораби преди този срок.

Азиатските държави определиха последните мита на администрацията на Тръмп като неоснователни и неоправдани, като същевременно се въздържаха от всякакви ответни мерки.

Решението „е много разочароващо, но не и неочаквано. Президентът Тръмп водеше кампания за мита и това е последствието“, каза министърът на търговията и инвестициите на Нова Зеландия Тод Макклей. Австралия нарече мярката на САЩ „неоправдана“ и несъвместима със споразумението за свободна търговия, според изявление на министъра на търговията Дон Фарел, който добави, че Вашингтон трябва да премахне новото мито.

Сингапур се противопостави на новия данък, като министърът на външните работи Вивиан Балакришнан заяви, че няма икономическа обосновка за действието. Япония също изрази недоволството си и търси уверения, че митата са в съответствие със споразумението, което е сключила със САЩ миналата година.

Митата върху принудителния труд са най-мащабният ход на Тръмп към възстановяване на протекционисткия му тарифен режим, откакто предишните му мита бяха отменени от Върховния съд на САЩ. След този неуспех той въведе 10% повсеместен данък върху вноса, който изтича в петък. Времето на въвеждане на новите мита гарантира, че няма да има разлика между двата режима.

„САЩ имат забрана за внос на принудителен труд от близо век и я прилагат стриктно“, заяви в изявление търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър. „Време е нашите търговски партньори да направят същото“, допълни той.

Високопоставен представител на американската администрация отхвърли идеята, че Тръмп налага новите ставки единствено като заместител на по-ранните мита, които бяха отменени, но също така заяви, че президентът ще използва всички инструменти, с които разполага, и няма да позволи търговската му политика да бъде подкопана от съдебно решение.

Представителят предположи, че администрацията е планирала да наложи митата за принудителен труд във всеки случай и ги въвежда сега, за да избегне сътресения за американския бизнес.

Администрацията обяви решението си миналия месец, когато публикува резултата от разследването си за принудителен труд. Ще има някои промени спрямо първоначалното предложение, според друг високопоставен представител на администрацията, който е информирал репортери преди съобщението. Това включва налог от 10% за Индия вместо първоначално обявените 12,5%.

Внос на стоки като горива, храни и торове ще бъде освободен от новите мита, както и продукти като автомобили, метали и лекарства, за които важат отделни, специфични за индустрията ставки. Артикулите, обхванати от Северноамериканското търговско споразумение с Мексико и Канада, също ще бъдат изключени.

Към момента администрацията на Тръмп е получила множество искания за хиляди допълнителни освобождавания от мита, каза още представителят. Планът ще включва общи и специфични за отделните държави освобождавания, основани на ангажименти от съществуващи сделки, които Тръмп е сключил с чуждестранни правителства, според източника.

Списък на страните и митата, които ще важат за тях в рамките на новите налози. Графика: Bloomberg LP