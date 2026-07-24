Илияна Йотова ще се кандидатира за президент на изборите през есента

Изпълняващата функциите на държавен глава Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента.

По думите ѝ, тя няма да представлява политическа сила. „Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет“, каза тя в интервю в ефира на предаването „Панорама“ на БНТ.

На въпрос от коя политическа сила ще търси подкрепа Йотова отговори, че и преди време на подобен въпрос е отговорила, че ще се кандидатира тогава, когато почувства, че има подкрепата на хората. „След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България“, каза тя, цитирана от БТА.

В отговор на въпрос дали за нея е важно да бъде подкрепена от бившия президент и настоящ министър-председател Румен Радев и неговата партия, Йотова повтори, че за нея е важна подкрепата на различни хора – „не само хора, които са знакови“.

“За мен е важна подкрепата на онова мнозинство от българските граждани, които всеки ден ме срещат по улицата, в магазина, в градинката, в химическото чистене, и които казват: „Госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас", коментира Йотова.

„Немалко от тези хора ще бъдат част от моите инициативни комитети – както централния, така и по места“, добави тя.

Илияна Йотова не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за следващото издание на „Панорама“ през есента.

Тя добави, че иска „просперираща България, България, която знае каква златна карта държи в ръцете си, чиято роля ще става все по-голяма“.

“Искам България на образованите млади хора, които ще останат да работят тук, ще знаят защо го правят, ще са достатъчно мотивирани“, посочи още тя.

За бюджета за 2026 г. президентът коментира, че е получила петицията на опозицията. „Не съм чела целия текст, но такъв текст не може да се чете по диагонал, сериозно ще се запозная с претенциите на опозицията“, каза тя, цитирана от БГНЕС.

„Принудени сме да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който е в лева, а ние работим в евро. Работим доста години с бюджет сякаш сме на лизинг, плащаме си вноските по-късно и сега дойде време да се плащат тези сметки и затова аз го наричам бюджет назаем“, коментира още тя.

Илияна Йотова подчерта още, че България не е страна в конфликта в Близкия изток. „Българското правителство постъпи честно в отговор на американската нота. Съжалявам за тези, на които не им стигна мъжество и не участваха в гласуването за американските самолети“, добави тя. Депутатите имат всички възможности както да прочетат и да се запознаят с докладите на службите, така и да получат допълнителна информация, уточни тя.

Според нея, що се отнася до войната в Украйна, в т.нар. Коалиция на желаещите липсват резултати и реализъм. „Имаме тежка ситуация в сърцето на Европа вече 4 г. и няма светлина в тунела как ще се развие този конфликт. Реализмът изисква коалиция, която да мисли в тази посока, да се затваря конфликта, а не да се насърчава войната в Украйна“, посочи Йотова.

„Извън санкции, извън предложения, има нещо, за което в България почти не си говорим и аз ще очаквам от правителството да говорим повече за това и това е как в геополитическия план, в европейския план, в който живеем, къде е мястото ни днес“, добави още Йотова.