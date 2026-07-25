Митата на Тръмп вероятно ще останат активни въпреки непопулярността им

Последните мита на президента на САЩ Доналд Тръмп предизвикват гняв сред търговските партньори на Вашингтон и американските избиратели, но предимствата и приходите, които те предлагат, биха могли да затруднят бъдещите президенти да се откажат напълно от тях, пише Bloomberg.

Дългогодишен защитник на протекционистка търговска програма, Тръмп твърди, че политиките му са генерирали икономически тласък в САЩ, а когато не го правят, според него митата са полезни инструменти в преговорите с търговските партньори. Той продължава да заплашва с още мита съюзници като Канада, въпреки че проучванията на общественото мнение постоянно показват, че митата са непопулярни сред избирателите, които вече са разочаровани от ускорената инфлация.

Но макар критиките да се увеличават в световен и вътрешен план, това не означава, че един бъдещ президент би се отказал напълно от програмата на Тръмп, посочват експерти, предполагайки, че един демократ би могъл да се стреми към промени, да изглади отношенията със съюзниците си и да облекчи икономическото въздействие, без да ги отхвърля напълно. Например, бившият президент Джо Байдън запази - а в някои случаи и разшири - митата, които Тръмп въведе срещу Китай по време на първия си мандат.

Последните такива мерки, мито от 10% или 12,5% върху вноса от повечето търговски партньори, влязоха в сила в петък. Те се основават на твърдения на администрацията на Тръмп, че засегнатите държави и икономики не са успели да предотвратят принудителния труд във веригите си на доставка.

Търговските партньори смятат за малко вероятно таксите за принудителен труд да бъдат отменени скоро, разкрива представител на властите на страна членка на Европейския съюз (ЕС). Също така не е ясно дали ще има връщане към по-ниските нива на митата, тъй като отношението на САЩ към налозите не се променя съществено между администрациите.

Набиране на приходи

Центърът за данъчна политика изчислява, че митата ще донесат около 1,7 трлн. долара приходи през следващите 10 години, като 179 млрд. долара ще бъдат осигурени само през 2026 г. Приходите ще намаляват с течение на времето, тъй като американските купувачи постепенно ще се отклоняват от обложения с високи мита внос.

Митата са парадокс, що се отнася до дефицита. Приходите, които те генерираха през 2025 г. и началото на 2026 г., помогнаха за намаляване на бюджетния дефицит на САЩ, преди извънредните мита на Тръмп да бъдат отменени от Върховния съд. Но митата могат да бъдат и пречка за икономическия растеж, което затруднява намаляването на съотношението дефицит/БВП.

Последното усилие също не е толкова доходоносно, колкото отменените мащабни мита, които администрацията в момента възстановява. Нов анализ на Комисията за отговорен федерален бюджет показва, че настоящите налози, включително обявените по-рано тази седмица, ще заместят по-малко от 60% от приходите, загубени от решението.

Дори когато Тръмп признава, че те не работят, той предлага промени в митата, вместо да се откаже изцяло от тях.

Тестът на междинните избори

В навечерието на междинните избори, търговската програма на Тръмп е основна тема за разговори сред демократите, тъй като избирателите изразяват недоволството си относно разходите за живот. Проучване на YouGov сред близо 9700 пълнолетни американци установява, че 72% от респондентите смятат, че митата са увеличили цените, които плащат за стоки.

Републиканците се готвят за загуби на междинните избори през ноември, предвид разочарованието на избирателите от икономиката и лидерството на Тръмп. Републиканската партия защитава мнозинството си в Конгреса, като тясно разделената Камара на представителите е особено уязвима.

Цената на живот остава основен проблем за американците. Докато последните данни показаха спад на потребителските цени на фона на по-ниските цени на бензина през юни, цената на горивото се е повишила оттогава, а инфлацията остава ускорена.

Този икономически фокус вероятно ще продължи и на президентските избори през 2028 г. Предвид това, един бъдещ президент от Демократическата партия вероятно ще се изправи пред натиск да направи промени в митата, предполага Мат Бенет, съосновател на умерения демократически мозъчен тръст Third Way.

Правен проблем

Тръмп вече е изправен пред правен натиск у дома. Малки предприятия заведоха две дела в Американския съд за международна търговия, обвинявайки президента и неговата администрация в незаконно използване на раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., за да се опитат да заменят по-ранните кръгове от налози.

Като цяло, тарифите по раздел 301 имат „по-силна правна основа“ въпреки правните оспорвания, посочва професорът по икономика в колежа „Дартмут“ Дъглас Ъруин. „Не е ясно дали съдилищата ще ги отменят, така че тези мита вероятно ще се задържат за известно време“, добавя той.