Германия ще наложи условия на покупката на компания за магнити от американски конкурент

Очаква се германското правителство да наложи условия за придобиването на производител на магнити от района на Франкфурт от американски конкурент, което заплашва да обтегне отношенията между Вашингтон и Берлин и да усложни усилията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да прекъсне зависимостта на страната от Китай, пише Bloomberg.

Условията ще бъдат част от инвестиционно разследване, което разглежда планираното придобиване на Vacuumschmelze GmbH & Co. от американската минна компания Energy Fuels Inc. за 1,9 млрд. долара, според запознати с прегледа, пожелали анонимност, тъй като не са упълномощени да обсъждат вътрешния процес.

Германската фирма, известна още като VAC, е единствената компания в западния свят, която произвежда постоянни магнити в голям мащаб и като такава е основен доставчик за отбранителните и автомобилните компании. Компанията се разглежда като ключова за увеличаване на доставките на магнити в САЩ, които са от решаващо значение за производството на съвременни отбранителни технологии като бойни дронове и подводници.

Но сделката би била и удар за европейските усилия за създаване на собствени сигурни вериги на доставка на критични промишлени компоненти.

Германски политици настояват, че инвестиционното разследване е рутинна стъпка съгласно законите на страната, когато сделките включват компании в стратегически или критични сектори на икономиката.

Разследването позволява на германското правителство да блокира изцяло сделката или да наложи изисквания за защита на германските интереси.

Главният изпълнителен директор на VAC Ерик Ешен заяви в интервю за Bloomberg, че предполага, че се провежда подобно разследване и че други европейски страни също проучват сделката. Той би бил отворен за ангажимент към съоръжение в Германия.

„Това няма да е лесен процес, но Германия знае колко сме важни и се надяваме, че ще вземе правилното решение“, изтъква Ешен.

Все пак обхватът на тези клаузи би могъл да направи сделката по-малко привлекателна за Energy Fuels.

Това рискува гнева на администрацията на Тръмп, която агресивно ухажва VAC като част от по-широкия си стремеж за намаляване на зависимостта от китайските критични суровини, след като миналата година Пекин наложи мащабен контрол върху износа, който заплаши да осакати производството.