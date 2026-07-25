Китай се обръща към електрическите таксита, за да смекчи шока при петролните горива

Китай разполага с все по-важен буфер срещу шокове в цените на петрола: електрическите таксита, пише Euronews.

В китайските градове използването на таксита и услуги за споделеното пътуване процъфтява. През май жителите са предприели 3,05 милиарда пътувания, като правителствени данни показват, че пътуванията са се увеличили с 6% от началото на войната между САЩ и Иран от края на февруари, в сравнение с периода март-май през миналата година.

Скокът отразява особеност на транспортната структура на Китай: цените падат въпреки поскъпването на бензина. Анализатори посочват, че потокът от нови шофьори, търсещи работа в мудната икономика, съчетан с евтините електрически автомобили, потиска цените, което от своя страна привлича пътници, които искат да спестят от по-високите разходи за бензин.

Шофьор на автомобил към платформа за споделено пътуване в Пекин на непълен работен ден с фамилия Ли заяви, че цените са паднали с 10% до 15%, откакто е започнал работа преди шест месеца.

„Конкуренцията е интензивна“, изтъква 36-годишната жена пред Ройтерс, докато зарежда своя електромобил на обществена станция.

Откакто цените на бензина започнаха да се покачват през март, стотици публикации в социалните платформи описват как пътуването с такси или чрез кола за споделено пътуване е по-евтино от шофирането на личен автомобил.

„Особено когато цените на бензина остават високи, предпочитам да взема такси до места, които са твърде далеч, за да се стигне с колело. По този начин не е нужно да търся паркинг или да плащам за бензин“, споделя Ян, 45-годишна собственичка на бензинов автомобил.

С електрификацията на такситата, бумът на споделеното пътуване е допълнително доказателство, че транспортът в Китай се диверсифицира спрямо петрола, предпазвайки се от петролни шокове, като този около Ормузкия проток.

Около половината от общия таксиметров парк на Китай, който достига 1,3 млн. автомобила, е електрически, посочва Министерството на транспорта. В големите градове делът на електрическите таксита доближава 100%.

Услугата за споделено пътуване на китайската Didi е регистрирала още 2 милиона хибридни или електрически автомобили през миналата година, с което общият ѝ автопарк, който не използва изкопаеми горива, достига 8 млн. автомобила, като електрическите превозни средства са отговорни за 75% от целия пробег.

В резултат на това Китай е изгорил с 10% по-малко бензин и с 14% по-малко дизел през май, отколкото преди година, въпреки че товарният транспорт се е увеличил с 2%.

Екологичната организация „Грийнпийс“ прогнозира, че 90% от пробега на такситата и колите за споделено пътуване в Китай ще се генерира чрез електричество до 2035 г.