Глобалната инвазия на китайските автомобили не пропуска и България

Допреди няколко години появата на китайски автомобил по българските пътища беше повод за скептични усмивки. Днес обаче усмивките са по лицата на новите собственици, а скептицизмът премина в централите на традиционните европейски производители. През 2026 г. България вече не е само пасивна наблюдателка, а активна арена на една от най-значимите трансформации в автомобилния свят: масовото и организирано навлизане на китайските автомобилни марки в региона.

Ако в началото на десетилетието присъствието на китайски марки у нас се изчерпваше с носталгичния спомен за краткотрайния експеримент край Ловеч или единични, екзотични бройки, то към началото на 2026 г. картината е коренно различна. Китайската автомобилна инвазия в България е факт. Тя е масирана, агресивна, технологично подплатена и, което е най-важното, вече е официално представена от най-големите автомобилни производители в азиатската страна.

Това е подкрепено от големи шоуруми в София, Пловдив, Варна и Бургас, от мащабни рекламни кампании и чрез реален пазарен дял.

Пазарният дял на китайските марки в България достига 6,6% към края на февруари, което се равнява на 460 продадени автомобила, сочат данни на сайта за покупка на автомобили на лизинг Novaкоla.bg. На пръв поглед числото може да изглежда скромно, но темпът на растеж е забележителен: това е скок от над 50% спрямо същия период на предходната година.

В ключови сегменти като компактните и средните SUV-ове и най-вече в сегмента на масовите електромобили делът на китайските марки е осезаемо по-висок.

Марката Forthing, част от групата на Dongfeng, е лидер сред китайските марки, почти изравнявайки се с утвърден играч като японската Nissan. Китайските модели печелят българския потребител с комбинация от „технологичен лукс“ и конкурентни цени, които европейските производители трудно поддържат.

Как се стигна дотук?

Китайската офанзива в България се води от няколко големи играча, всеки от които атакува различна ниша.

Начело на първата вълна застанаха компании като Great Wall Motor (GWM), която чрез своя дългогодишен български партньор „Българска Автомобилна Индустрия“, успя да трансформира имиджа си от производител на евтини пикапи в лидер в SUV сегмента.

GWM е представена на българския пазар чрез няколко марки: Havval (фокусирана върху достъпни, модерни бензинови и хибридни кросоувъри като H6 и Jolion), Ora (която предлага модерни електрически градски коли), Wey (луксозни плъгин хибриди) и Poer (модерни пикапи).

Паралелно с тях навлезе и друг китайски производител – Dongfeng Motor Corporation (чрез „Чайна Мотор Къмпани“ АД). Нейното присъствие също покрива редица сегменти - от бюджетни SUV модели под бранда DFSK, през модерните електрически и хибридни предложения на Forthing, до луксозния бранд Voyah и ориентираната към офроуд колите M-Hero.

Dongfeng атакува прагматичния български купувач с конкурентни цени, като същевременно демонстрира технологична зрялост в по-високите класове.

Последвалата втора вълна беше оглавена от Geely, която стъпи в България през 2024 г. Групата направи своя голям дебют пред широката публика по време на събитието „Автомобилен салон София 2024“, където бяха обявени първите цени и официалният вносител на компанията. Първите модели за българските клиенти бяха компактният SUV Coolray и по-големият Starray. През 2025 г. гамата се обогати с Cityray, а в началото на 2026 г. на пазара официално стъпи и дългоочакваният Starray EM-i.

Това беше последвано от навлизането на Chery Automobile (чрез Genius Automotive Europe). Нейната стратегия е фокусирана върху два модерни бранда: Omoda (насочен към по-младата, технологична аудитория) и Jaecoo (с фокус към офроуда).

В началото на тази година в България дебютираха BAIC и BYD, които определят и третата вълна от китайската експанзия.

BYD (Build Your Dreams), световният лидер в производството на електрически превозни средства, официално дебютира в България през март с амбицията да „демократизира“ електромобила. Модели като Dolphin и Atto 3 атакуват пазара с конкурентни цени и високотехнологични батерии.

По същото време първия си шоурум в България откри официално и BAIC - Beijing Automotive Industry Holding Co., един от най-големите държавни китайски автомобилни концерни, който е отговорен за първия лек автомобил на Китай. Компанията залага на линията BJ в различните сегменти, като към момента предлага няколко SUV модела, офроудъри и седан, чиито цени са с около 30% по-ниски от техните европейски аналози.

Заедно с тях се завърна и MG (собственост на SAIC), чийто електрически хечбек MG4 се утвърди като един от най-продаваните електромобили на някои пазари в Европа.

В ниския ценови сегмент интересна ниша заема и Leapmotor, предлагайки едни от най-евтините нови електрически коли на пазара.