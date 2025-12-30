Китайските електромобили ще се сблъскат с тест за оцеляване през 2026 г.

Бумът на електрическите автомобили в Китай приключва през 2025 г. с противоречиви резултати, като продажбите намаляват, а анализаторите предупреждават, че ожесточената ценова война вероятно ще продължи, предава CNBC.

Пазарният лидер BYD отчете спад от 5,1% на продажбите за периода януари-ноември, показват данни на Китайската асоциация за леки автомобили.

Продажбите на леки автомобили на BYD спаднаха само през ноември с 26,5% спрямо предходната година, докато водещите конкуренти, включително Huawei и Xiaomi, регистрират двуцифрен ръст за същия период.

Nio, XPeng и Li Auto не успяха да влязат в топ 10 на най-продаваните марки през ноември въпреки по-високите месечни доставки.

Пазарната концентрация се засилва. Десетте най-големи производители в страната сега представляват около 95% от китайския пазар на превозни средства, използващи нов вид енергия (NEV) - рязко увеличение от отчетените около 60-70% само преди две-три години.

Мащабът на намаленията на цените подчертава натиска. Autohome, онлайн платформа за проследяване на продажбите на автомобили в Китай, дори изброява превозните средства по процент на отстъпка, като например намалението от 432 000 юана (61 660 долара) за Mercedes-Benz EQS EV.

Пол Гонг, ръководител на анализа за китайските автомобили в UBS, очаква ценовата война да продължи „с години“, докато промените във вътрешната политика вероятно ще окажат натиск върху растежа през 2026 г.

Пекин е готов да наложи отново данък върху покупките, като същевременно намали субсидиите за електрическите автомобили. UBS прогнозира, че темпът на растеж на продажбите на електрически автомобили в Китай ще се забави наполовина през следващата година от около 20% през 2025 г.

Пазарът вече е наситен, като NEV представляват 59,4% от продадените нови леки автомобили в Китай през ноември, изтъква Китайската асоциация на леките автомобили.

Експанзия в чужбина

Забавящото се търсене в Китай тласка местните производители да се разширяват агресивно разширяване в чужбина, където маржовете на печалба често са по-високи.

Базираната в Ханджоу, Geely заяви, че износът на електрически автомобили през първата половина на годината е нараснал четирикратно, което е допринесло за увеличаване на общия износ на превозни средства до 184 000 броя. През това време компанията навлезе на пазара в Австралия, Виетнам и в четири други държави, разширявайки обхвата си до около 90 страни. Автомобилният производител е открил и фабрики в Египет, Близкия изток и Индонезия.

Geely е на второ място след BYD по продажби на NEV в Китай.

BYD също така разширява производството си в чужбина, включително чрез нова фабрика в Унгария, която трябва да увеличи производството през 2026 г. Само през ноември компанията е изнесла над 131 000 автомобила.

Ту Ле, основател и управляващ директор на консултантската фирма Sino Auto Insights, очаква повече китайски производители на автомобили и компании за батерии да се фокусират върху Европа.