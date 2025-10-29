Китайските автомобилни марки разширяват присъствието си в Европа с нови модели

Китайските производители на автомобили отчетоха най-силния си месец при продажбите в Европа през септември, като надградиха постигнатото до момента благодарение на нарастващото търсене на електрически модели и хибриди, пише Bloomberg.

BYD Co. и компания вече стоят зад рекордните 7,4% от всички продажби на леки автомобили в Европа, изчислява Dataforce. За първи път в историята на статистиката китайските марки засенчват по продажби южнокорейските производители на автомобили като Kia Corp.

Ускорението през септември следва месеци на стабилен растеж. BYD, най-големият производител на електрифицирани превозни средства в света, разшири дилърската си мрежа и гамата си. Китайските марки се насочиха към категории, които са в основната на ръста при продажбите в региона.

„Успехът е „показател за това, което предстои“, коментира Бенджамин Кибис, анализатор в Dataforce. „Отчитаме устойчиво увеличение на проникването на китайските марки на европейските пазари“, добавя той.

Промяната е особено рязка във Великобритания, която представлява близо половината от продажбите на китайските производители в Европа. Търсенето подчертава нарастващата привлекателност на марките от азиатската страна. Митата на Обединеното кралство върху вноса на автомобили в размер на 10% е доста под стойността на налозите, наложени от Европейския съюз (ЕС) върху произведените в Китай електромобили.

„Британският пазар е ключов“, изтъква Кибис. „Китайците са много силни във Великобритания“.

Продажбите на BYD на британския пазар скочиха шесткратно през септември спрямо август - темп, почти съпоставен на този на MG. Моделите Omoda и Jaecoo на Chery също набират популярност във Великобритания.

Напредъкът, постигнат в Европа, подчертава нарастващото несъответствие в автомобилната търговия, където по-евтината технология за батерии дава конкурентно предимство на китайските производители. Европейските марки, които вече загубиха дял в Китай, сега са изправени пред нарастваща конкуренция у дома, тъй като китайските концерни ускоряват навлизането си в чужбина на фона на свръхкапацитета в родните фабрики.

На политическия фронт Европа също играе защитна позиция. Митата на ЕС само временно забавиха възхода на китайските марки. Европейските компании са изправени пред смущения от новия търговски спор за контрол над нидерландски доставчик на чипове, след като Китай забрани износа на някои от неговите продукти.

Китайските марки се насочват към бързоразвиващи се сегменти в Европа. Те пуснаха на пазара плъгин хибриди на конкурентни цени, които предлагат по-ниски експлоатационни разходи без пълната зависимост от електрическо зареждане.

Продажбите на коли с това задвижване скочиха с 62% в Европа през септември.

Междувременно силното търсене на по-достъпни модели увеличи продажбите и на Volkswagen AG и Renault SA.

Въпреки това китайските производители са уловили огромна част от растежа, достигайки 8% дял в Западна Европа. С това те изпреварват южнокорейските марки за първи път, откакто се води статистика, изчислява Schmidt Automotive Research.

В Европа делът на китайските марки при продажбите на плъгин хибридите скача с повече от 7 процентни пункта до 20% през септември. Делът им при електрическите превозни средства (BEV) расте с 1,7 пункта до 11%.

Най-новите китайски плъгин хибриди предлагат голям пробег с електричество, бързо зареждане и щедро стандартно оборудване на цени под тези на европейските конкуренти. В списъка с дебютанти за тази година влизат Omoda 7 на Chery с изцяло електрически пробег от 80 км и спортният автомобил Jaecoo J8. BYD добави Seal U DM-i SUV и плъгин версия на хечбека Dolphin. Нейните хибриди съчетават електрически мотор с малък бензинов двигател, за да увеличат пробега и сега са в основата на продуктовата гама на концерна.

Миналата седмица Geely показа в Лондон своя електрически SUV EX5. Марката планира да пусне 10 модела във Великобритания през следващите три години, от малки лекотоварни автомобили до големи семейни коли.

Продажбите на Omoda във Великобритания са се учетворили през септември на месечна база, докато тези на Jaecoo растат повече от четири пъти от дебюта на модела по-рано тази година. Chery предизвика европейските и южнокорейските си конкуренти с масови кросоувъри и SUV-ове.

„Потребителите очевидно клонят към плъгин хибриди – и в момента само китайските марки ги предлагат на разумни цени“, коментира анализаторът на Bloomberg Intelligence Майкъл Дийн. „Въпросът сега е дали европейските автомобилни производители могат да увеличат производството на модели с това задвижване достатъчно бързо – и достатъчно достъпно – за да се конкурират“, добавя той.