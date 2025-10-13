Европа може да посрещне 2030 г. с осем автомобилни фабрики в повече от необходимото

Охладеното търсене на автомобили и новите конкуренти като китайската BYD Co. биха могли да принудят европейските производители да закрият осем фабрики, докато индустрията преминава през болезнено рестартиране, предупреждава консултантската фирма AlixPartners, цитирана от Bloomberg.

В целия континент автомобилните заводи работят средно само с 55% от капацитета си, помрачавайки финансовото представяне на компаниите.

„Европейските производители на автомобили ще загубят между един и два милиона превозни средства в полза на китайските марки през следващите години“, изтъква Фабиан Пионтек, управляващ директор на AlixPartners за Германия. „Китайските производители ще завоюват пазарен дял от около 5% в Европа тази година“.

Затварянето на обект е скъпо начинание и води до дълги преговори с влиятелни представители на работниците. AlixPartners изчислява, че затварянето на голяма фабрика с около 10 000 работници генерира допълнителни разходи от около 1,5 млрд. евро, като процесът отнема от една до три години.

След десетилетия на растеж, производителите съкращават хиляди работни места и намаляват производството, тъй като търсенето не се връща до нивата отпреди пандемията. Volkswagen AG спря работа в завода си в Цвикау, Германия, за една седмица този месец, докато Stellantis временно преустанови производството в заводи, които произвеждат модели като Fiat Panda и Alfa Romeo Tonale.

Доставките в Европа са се увеличили само с 0,9% за миналата година, до около 13 млн. превозни средства, според Европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА). Китайски марки като BYD и MG на SAIC Motor Corp. биха могли да заемат 10% от пазара до 2030 г., което ще увеличи натиска за намаляване на капацитета, посочва AlixPartners.

Като цяло, автомобилните заводи са печеливши, когато са проектирани да произвеждат поне 250 000 превозни средства годишно. Ако китайските концерни продават около 2 млн. автомобила годишно в Европа до 2030 г., регионът ще има около осем фабрики в повече.

Затварянето на цели обекти е трудно начинание в повечето европейски страни. В Германия представители на работниците, които участват в надзорните съвети на компании като Volkswagen и Mercedes-Benz Group AG, могат да блокират подобни решения.

Миналата година ръководителите на Volkswagen се нуждаеха от месеци, за да постигнат споразумение с лидерите на синдикатите за намаляване на разходите и в крайна сметка се отказаха от плановете за първото по рода си затваряне на заводи на групата в Германия. Окончателната сделка включваше съкращения на капацитета и свиване на работната сила с 35 000 души.

„Това е процес, който отнема много време и ръководителите се нуждаят от наратив, че затварянето на завода е единствената жизнеспособна бизнес опция“, посочва управляващият директор на AlixPartners Том Гелрих.