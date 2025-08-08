IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кога автоиндустрията в Европа ще достигне китайските стандарти?

Оцеляването на производителите в Европа зависи от производствените разходи и наваксването на технологичното изоставане

17:33 | 08.08.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Глобалната автомобилна индустрия е под силен натиск заради търговските войни, ускорената електрификация и нарастващата конкуренция от Китай. Индустрията в Европа плаща цената на години движение по инерция. Това коментира Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Финансовите отчети на водещи европейски производители ясно показват трудната ситуация. Renault отчита нетна загуба от над 11 млрд. евро за първото полугодие, а Stellantis – 2,3 млрд. евро. Mercedes-Benz и Porsche също регистрират рязък спад в печалбите, докато BMW се представя относително по-добре, макар и с намаление на печалбата с близо 30%.

Десетилетия наред големите марки не срещаха сериозна конкуренция. Днес нови играчи, включително китайски производители и Tesla, задават темпото, посочи Цачев. Най-търсените автомобили в Европа вече са сред най-достъпните ценово, което показва, че потребителите търсят баланс между цена, икономичност и екологичност, отбеляза той.

Част от производителите реагират, като развиват нови технологии, инвестират в софтуер и търсят партньорства – включително с китайски компании. В същото време е видно, че локализацията на производството става все по-важна, за да се избегнат мита и да се отговори на специфичните нужди на отделните пазари.

По думите на Цачев потребителите искат нови екологични автомобили, които замърсяват по-малко, но най-вече с по-малка консумация на гориво и алтернатива на горивото. 

“Електрическите автомобили си остават двойно по-евтини като разход за километър от традиционните бензинови. Явно е, че трябва да се намери някаква пресечна точка между тези две тенденции“, коментира анализаторът.

Според Цачев европейските автомобилни производители са на прага на голяма трансформация. Оцеляването им зависи от способността да намалят производствените разходи, да интегрират веригите си за доставки и да наваксат технологичното изоставане, обобщи гостът.

„Тези автомобилни производители, които започват (да предлагат търсенето от потребителите), вече виждат много по-добри резултати. В Европа виждаме точно тази повратна точка в момента, а вече при някои е станала факт. Но и предстои период от поне около три месеца преди реално да може да кажем, че европейските производители вече са близо до стандартите, които поставиха китайските компании“, каза Цачев.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Последна актуализация: 17:33 | 08.08.25 г.
автомобили В развитие автомобилна индустрия Цветослав Цачев
Коментари

3
rate up comment 6 rate down comment 2
Momchil_Matev
преди 1 час
Европейските автомобилопроизводители най-напред трябва да съкратят вътрешната си комунистическа тежка бюрокрация. На някои дилърства и лелките в общината биха завидели. Вихрещ се комунизъм от най-тежкия тип. Те издават една кола по 4-5 часа, а в сервизите е нещо страшно. Темата даже не трябва да я почваме. Дори фактурирането на течност за чистачки е някакъв супер сложен процес, преминаващ през поне 2-3-*** души Така бизнес не се прави. И е въпрос на време да го схванат.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 5
khao
преди 1 час
странна статия, защо Европа трябва да занижава стандартие си, зада може да стигне Китайците... що за глууупости?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 4
Gna
преди 2 часа
Как да ги стигне. Китай пройзвежда милиони инженери всяка година. Европа пенсионира свойте, а младите са соц. бежанци от Украйна или Араби дошли да ползват малкото останали бенефити.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
