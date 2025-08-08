Кога автоиндустрията в Европа ще достигне китайските стандарти?

Глобалната автомобилна индустрия е под силен натиск заради търговските войни, ускорената електрификация и нарастващата конкуренция от Китай. Индустрията в Европа плаща цената на години движение по инерция. Това коментира Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг", в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Финансовите отчети на водещи европейски производители ясно показват трудната ситуация. Renault отчита нетна загуба от над 11 млрд. евро за първото полугодие, а Stellantis – 2,3 млрд. евро. Mercedes-Benz и Porsche също регистрират рязък спад в печалбите, докато BMW се представя относително по-добре, макар и с намаление на печалбата с близо 30%.

Десетилетия наред големите марки не срещаха сериозна конкуренция. Днес нови играчи, включително китайски производители и Tesla, задават темпото, посочи Цачев. Най-търсените автомобили в Европа вече са сред най-достъпните ценово, което показва, че потребителите търсят баланс между цена, икономичност и екологичност, отбеляза той.

Част от производителите реагират, като развиват нови технологии, инвестират в софтуер и търсят партньорства – включително с китайски компании. В същото време е видно, че локализацията на производството става все по-важна, за да се избегнат мита и да се отговори на специфичните нужди на отделните пазари.

По думите на Цачев потребителите искат нови екологични автомобили, които замърсяват по-малко, но най-вече с по-малка консумация на гориво и алтернатива на горивото.

“Електрическите автомобили си остават двойно по-евтини като разход за километър от традиционните бензинови. Явно е, че трябва да се намери някаква пресечна точка между тези две тенденции“, коментира анализаторът.

Според Цачев европейските автомобилни производители са на прага на голяма трансформация. Оцеляването им зависи от способността да намалят производствените разходи, да интегрират веригите си за доставки и да наваксат технологичното изоставане, обобщи гостът.

„Тези автомобилни производители, които започват (да предлагат търсенето от потребителите), вече виждат много по-добри резултати. В Европа виждаме точно тази повратна точка в момента, а вече при някои е станала факт. Но и предстои период от поне около три месеца преди реално да може да кажем, че европейските производители вече са близо до стандартите, които поставиха китайските компании“, каза Цачев.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.