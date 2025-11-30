Кризата във Volkswagen хвърля сянка върху лидерските качества на Оливер Блуме

На практика властта и влиянието на главния изпълнителен директор на Volkswagen винаги са свързани с връзката му със семействата Порше и Пиех – без подкрепата на могъщите акционери нищо не може да се постигне в германската автомобилна група.

Както е добре известно, ситуацията в германския автомобилен сектор, и по-специално във Volkswagen, е помрачена. С решението да се прекрати двойната управленска роля на Блуме по отношение на базираната във Волфсбург група и Porsche AG в началото на следващата година, предстои радикална промяна и се очаква нещата засега да останат спокойни, докато новите структури не бъдат въведени, пише Electrive.

Въпреки това, във време, когато Блуме се оттегля от поста изпълнителен директор на Porsche, за да се концентрира върху управлението на цялата група, скорошен материал на вестник Handelsblatt привлече вниманието на обществеността. Твърди се, че подкрепата за Блуме сред членовете на Порше и Пих се топи.

„Семействата са ужасени от състоянието на цялата Volkswagen Group“, изтъква източник, близък до двете фамилии.

Относно работата на Блуме като шеф на Volkswagen той казва: „Много неща трябва да се променят“.

Досега Блуме се радваше на силна подкрепа от семействата и дължи голяма част от корпоративното си издигане на тях. В разговор с Handelsblatt друг източник потвърждава, че настроението се е променило. Официално обаче Порше и Пиех подкрепят своя водещ мениджър: говорители на семействата категорично отричат какъвто и да било разрив в отношенията.

Истината вероятно се крие някъде по средата – работата на Блуме се гледа под лупа, но засега той не е и открито критикуван. Едно е ясно: Porsche се превърна от бивша машина за печалба в причина за безпокойство, като възвръщаемостта ѝ напоследък е едва 0,2%. Твърди се, че това е коствало на компанията доверието на клановете.

„В ретроспекция, електрическата стратегия на производителя на спортни автомобили се счита за грешка от семействата“, посочва Handelsblatt.

Ситуацията е напрегната и на групово ниво. Блуме не изтъква фактори като пазарните резултати в Китай или Северна Америка, тъй като това отчасти се дължи на политическата ситуация. Важният „кръг на планиране“, в който ръководството на групата решава всяка есен как ще работят заводите през следващите пет години и оттук какви инвестиции ще бъдат направени, отново не може да бъде завършен навреме. Споразумение през ноември се счита за изключено, но все още се смята за възможно решение през декември – въпреки че това ще е трудно постижимо.

Според представители на надзорния съвет, липсват „надеждни критерии за вземане на решения“, за което е виновно ръководството.

Говори се и за „несигурност относно бъдещата платформа SSP“. Това е платформата, върху която ще се базират модели като електрическия Golf, който ще се появи в продажби преди края на десетилетието. Ако платформата не дебютира навреме, това може да има сериозни последици за завода във Волфсбург. Производството на Golf с двигател с вътрешно горене ще бъде преместено в Мексико, така че Волфсбург да бъде свободен да произвежда ID.Golf. И ако това се случи със закъснение, основният завод ще се окаже в неприятно положение.

В друг материал на Handelsblatt се твърди, че четирите големи завода на Volkswagen в Германия, включително Волфсбург, Емден, Цвикау и Хановер, „изостават от целите си за разходите“. Настоящите мерки за строги икономии на борда, които са предназначени да избегнат затварянето на заводи, са критикувани от Порше и Пиех като изоставащи от общата тенденция при разходите.

Възможно е зад това да се крие по-дълбок конфликт. Изявленията показват, че семействата виждат заплаха за наследството си и затова гледат критично на важни бъдещи проекти.

„Те не харесват PowerCo, Cariad и Rivian. Всичко, което струва много пари и би могло да намали дивидентите, е трън в очите на семействата“, споделят източници, запознати с пановете на Порше и Пиех.

През 2026 г. на Оливер Блуме ще му остане само една ръководна позиция, но тя вероятно ще изисква пълната му отдаденост, тъй като вече няма да има оправдание за неуспехите в групата.