Съкращенията в Bosch и Volkswagen разкриват кризата в германската промишленост

Намаляването на производството от Volkswagen и съкращаването на 13 хил. работни места от Robert Bosch показват как спадът на германската автомобилна индустрия се отразява на най-голямата икономика в Европа, пише Bloomberg.

Автомобилните компании и техните доставчици изпитват затруднения с отслабващото търсене, високите разходи за работна ръка и енергия и засилващата се конкуренция от бързо напредващите китайски производители. Те вложиха милиарди евро в батерийни технологии, но установиха, че преходът към електромобили ще бъде по-бавен от очакванията.

Натискът принуждава производителите да правят болезнени съкращения. Освен Bosch, Continental, Schaeffler и ZF Friedrichshafen също съкращават работни места и разходи, а VW, Porsche и Ford Motor намаляват служителите и производството си, за да компенсират слабите продажби и митата на президента Доналд Тръмп, които имат за цел да подкрепят производството в САЩ. Новообявените в петък мита от Тръмп върху тежкотоварните камиони тласнаха надолу книжата на Daimler Truck и Traton на VW.

Като цяло автомобилният сектор в Германия е загубил около 55 хил. работни места през последните две години, сочат данни на браншовата организация VDA. Десетки хиляди допълнителни позиции се очаква да изчезнат до 2030 г. в сектор, в който са заети над 700 хил. души.

Германската автомобилна индустрия ще закрие близо 100 хил. работни места до 2030 г. Графика: Bloomberg LP

„Обявяването на значителни съкращения в Bosch все още е само началото на голямо преструктуриране на промишлеността в Германия“, казва Марсел Фарцшер, председател на Германския институт за научни изследвания DIW. „Все още очакваме още много съкращения и фалити през следващите години“, допълва той.

Развитията поставят под съмнание обещанието на канцлера Фридрих Мерц да извади Германия от стагнацията, като разблокира разходи за инфраструктура и отбрана в размер на милиарди евро.

Очаква се германската икономика да нарасне с 0,2% тази година след две години на свиване, но промишлените компании все пак се свиват и предупреждават, че високите цени на енергията и бюрокрацията може да ги принудят да направят инвестиции другаде в бъдеще. Разходите за работна ръка в промишлеността в Германия са над два пъти по-високи от тези в Словакия и Чехия, сочат данни на Евростат.

Volkswagen ограничава обемите и въвежда временно затваряне на два завода за електромобили в Германия поради слабо търсене, съобщи Bloomberg късно в четвъртък. Партията на Мерц неотдавна изостана от крайнодясната „Алтернатива за Германия“ в обществените допитвания.

Планът на Bosch да съкрати 3% от служителите си в света до 2030 г. е показателен за сектор в криза. Автомобилните компании начело с BYD завземат пазара на електромобили в Китай, който преди пандемията беше основен двигател на растежа и печалбите за германските компании VW, BMW и Mercedes-Benz, и също така навлизат в Европа с добре пригодени, достъпни коли. Износът на Германия за доходоносния американски пазар става по-скъп поради митата.

Ценови натиск

Редица доставчици на автомобилни части спряха мощности и са подложени на натиск от автомобилните компании да понижат цените, въпреки че собствените им производствени разходи също нарастват. Същевременно азиатските конкуренти печелят дял с по-евтини батерии, мотори и електронни компоненти, като подкопават маржовете на традиционни производители.

Volkswagen преминава през голямо преструктуриране в Германия и обеща да съкрати 35 хил. работни места в страната до края на десетилетието. Porsche обяви миналата седмица, че се оттегля от електромобилите и предупреди за четвърти път за печалбата си през тази година. Производителят на 911 и Audi на VW съкращават и хиляди позиции, тъй като изпитват затруднения да продават луксозните си електромобили.

По-рано този месец Ford заяви, че ще закрие допълнителни 1000 позиции в завода си за електромобили в Кьолн поради слабо търсене. Американската компания стабилно се оттегля от Европа, като съкращава производство, намалява служителите си и закрива дейности в усилия да подсили бизнес, който отдавна изостава от северноамериканското ѝ подразделение.

Съкращенията при Bosch показват, че „структурната промяна вече достига до сърцевината на промишленото производство в Германия, което изисква много знания“, коментира Моника Шницер, председател на Германския съвет на икономическите експерти. Преходът към електромобилите означава, че са необходими по-малко служители, а държавните ръководители трябва да подкрепят преквалификацията на служители, за да могат те да преминат към растящи сектори като отбраната, допълва тя.

Мерц се опита да повиши доверието с по-големи разходи за оръжия и инвестиционната си инициатива за 100 млрд. евро „Произведено в Германия, която Bosch подкрепи, но надеждите, че някои от работните места в автомобилния сектор могат да бъдат спасени, като слабо използвани заводи за автомобили и части поемат договори в областта на отбраната, до момента не се оправдават.

Стремежи на САЩ, Китай

„САЩ и Китай се стремят да разширят вътрешното производство за сметка на чуждестранни конкуренти“, казва Себастиан Дулиен, научен директор на института IMK към фондация „Ханс Бьоклер“. „Предизвикателството за германското правителство е да предотврати опасността сегашните загуби на добавена стойност и на работни места да навредят трайно на тъканта на германската икономика“, допълва той.

В Bosch най-големите съкращения ще засегнат историческата база на компанията в района на Щутгарт. Хиляди работни места ще отидат към заводи, произвеждащи всичко – от дизелови компоненти до малки електрически автомобили.

Основана през 1886 г. като работилница за прецизна механика и електроинженерни дейности, Bosch се превърна в една от най-емблематичните промишлени компании в Германия. След падането на Берлинската стена тя бързо разшири производствената си база в Източна Германия и в Централна и Източна Европа. Компанията навлезе и в Азия, като превърна Китай в един от най-големите си пазари и производствени центрове.

Макар че тя се разшири в енергетиката, домакинските уреди и промишлените технологии, автомобилният ѝ бизнес остава сърцевината на групата и предвестник за стабилността на германското промишлено производство.

„Новините от Bosch са последен сигнал за пробуждане, удар в индустриалното сърце на Германия“, заяви Никол Хофмайстер-Краут, министър на икономическите въпроси, труда и туризма в провинция Баден-Вюртемберг, където Щутгарт е главен град. Тя допълни, че федералното правителство трябва да приеме по-благоприятни за бизнеса политики и призова ЕС да отмени крайния си срок до 2035 г. за отказ от двигателите с вътрешно горене. „Часът е пет минути след полунощ за нашата автомобилна индустрия“, отбеляза тя.