Британско разследване: Путин е наредил отравянето на бившия руски шпионин Сергей Скрипал

Руският президент Владимир Путин вероятно е наредил атаката с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ срещу руския двоен агент Сергей Скрипал през 2018 г., в „безразсъдна“ демонстрация на сила, което доведе до смъртта на невинна жена, заключи в четвъртък публично разследване във Великобритания, цитирано от Ройтерс.

Скрипал беше намерен заедно с дъщеря си Юлия в безсъзнание на обществена пейка в английския град Солсбъри през март 2018 г., след като „Новичок“ бил нанесен върху дръжката на входната врата на дома му, намиращ се наблизо.

Около четири месеца по-късно 44-годишната майка на три деца Доун Стърджес почина от излагане на отровата, след като партньорът ѝ намерил фалшива бутилка с парфюм, която руски шпиони използвали, за да внесат в страната използвания за военни цели нервнопаралитичен агент, става ясно от разследването.

„Неопровержими доказателства за участие на руската държава“

Семейство Скрипал и полицейски служител, който отишъл в дома им, изпаднаха в критично състояние от последиците, но се възстановиха.

В заключенията си, председателят, бившият съдия от Върховния съд на Великобритания Антъни Хюс, изрази увереност, че екип от служители на руското военно разузнаване ГРУ се е опитал да убие Скрипал, който продал руски тайни на Великобритания и се установил там след размяна на шпиони през 2010 г.

„Стигнах до заключението, че операцията по убийството на Сергей Скрипал трябва да е била одобрена на най-високо ниво, от президента Путин“, отбелязва Хюс в доклада си. „Доказателствата, че това е атака на руската държава са неопровержими“, допълва той.

Русия винаги е отричала намеса и отхвърли обвиненията като антируска пропаганда.

В отговор на заключенията в доклада руското посолство в Лондон заяви в изявление в приложението „Телеграм“, че посланикът е посетил британското външно министерство, за да „отхвърли категорично неоснователните и безсмислени обвинения, включително насочените“ срещу Путин.

Посолството обвини също Лондон, че се стреми да „осуети ускоряващия се процес на преговори за мирно уреждане на конфликта около Украйна“.

Хюс заяви, че двамата руснаци, които са намазали „Новичок“ на вратата на Скрипал, са изхвърлили бутилката с отровата, без да се съобразяват с опасността, която тя представлява за невинни хора.

Разследването е установило, че бутилката с парфюм е съдържала достатъчно отрова, за да убие хиляди хора.

Тези „изключително безразсъдни действия“ означават, че потенциалните убийци, техните ръководители от ГРУ и онези, които са одобрили атаката, включително и самият Путин, носят морална отговорност за смъртта на Стърджес", заяви Хюс.

Великобритания налага нови санкции на ГРУ

Британската полиция вече подвигна задочни обвинения срещу тримата заподозрени членове на руската група за покушения.

В четвъртък правителството обяви нови санкции срещу разузнавателната служба ГРУ и привика руския посланик във връзка с по думите му „продължаващата кампания на враждебни действия“ на Москва.

„Великобритания винаги ще се противопоставя на жестокия режим на Путин и ще нарича неговата машина за убийства с истинското ѝ име“, заяви британският премиер Киър Стармър в изявление.

Инцидентът в Солсбъри предизвика най-голямото изгонване на дипломати между Изтока и Запада от Студената война насам, а отношенията между Москва и Лондон се влошиха още повече след пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като Великобритания предостави значителна военна помощ на Киев.

Двама от руснаците, обвинени от Великобритания, че са извършили отравянето, по-късно се появиха по руска телевизия, за да отрекат участието си и заявиха, че са били невинни туристи, посещаващи катедралата на града. И тримата отричат да са замесени.

Отравянето беше „публично изявление“

Хюс заяви, че Русия има „повишен апетит за риск“, като посочи анексирането на Крим и свалянето на пътническия самолет на Малайзийските авиолинии, и двете през 2014 г., и допълни, че се очаквало атаката да остане ярък пример за руската сила.

„Атаката срещу Сергей Скрипал от Русия явно не е била просто отмъщение срещу него, а публично заявление за международната и за местната аудитория, че Русия ще действа решително в защита на това, което счита за свои интереси“, се казва в доклада.

Макар че преди това Путин беше обявил Скрипал за предател, разследването е установило, че нямало нищо, което да сочи, че двойният агент е в непосредствена опасност или че е можело да се направи повече, за да бъде защитен.

Докладът е второто голямо разследване, което обвинява Путин за атаки на британска територия срещу негови предполагаеми врагове.

Разследване от 2016 г. стигна до заключението, че Путин вероятно е наредил убийството в Лондон на Александър Литвиненко, руски дисидент и бивш агент на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), с помощта на радиоактивен полоний-210.