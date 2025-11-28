Доставките на бензин и дизел у нас нарастват рязко през септември

През септември в България се наблюдава рязко повишение на доставките на бензин и дизелово гориво на вътрешния пазар на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Анализите показват, че през първия есенен месец прозводството на горива у нас се увеличава на годишна база - с 21% при бензина и с 6,1% при дизеловото гориво.

През септември у нас са произведени 278 хил. тона дизел, като по-голямата част от него са доставени на вътрешния пазар - 242 хил. тона. Спрямо миналия септември това е повишение от почти 29%, но спрямо август има намаление от малко над 17 на сто. Произведени са и 150 хил. тона бензин, като малко по-малко от половината (67 хил. тона) са доставките на вътрешния пазар. Те се увеличават с над 31% на годишна база, е видно от статистиката.

Данните за септември показват срив при добива на твърди горива в страната - почти наполовина до 730 хил. тона. Доставени са 759 хил. тона, като недостигът се компенсира с внос. На годишна база доставките на твърди горива на вътрешния пазар намаляват с 32%.

Намалява и производството на електроенергия - със 7,4% до 2,93 тераватчаса. В страната са реализирани 2,37 тераватчаса електроенергия, или ръст от 1,2%.

Доставеният природен газ е с 5,8% по-малко спрямо миналия септември и достига 179 млн. куб. метра. Спрямо август обаче има видимо увеличение в рамките на 15,5%, което се дължи основно на пика на кампанията по нагнетяване в газохранилището в "Чирен". През септември беше възстановена и работата на терминала за втечен газ в Александруполис след аварията през януари.

"Булгаргаз" получи първото карго през този терминал през октомври.