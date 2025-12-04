Гърция е най-добрата страна в света за пенсиониране

Хората живеят с 20 години повече в сравнение с 1950 г. и все повече хора избират да прекарат последните десетилетия от живота си в чужбина, пише CNN.

Да продадеш дома си и да оставиш приятелите и семейството си, за да започнеш нов живот в чужбина е сериозна крачка, която изисква задълбочено проучване преди вземането на решението.

Месечното списание и уебсайт International Living публикува годишния си световен индекс за пенсиониране, който оценява най-добрите дестинации в света за пенсионери по категории, включително разходи за живот, здравеопазване, жилища, визи, климат и лекота на интеграция.

Новият номер едно за 2026 г. е Гърция, чиито хиляди живописни острови я превръщат в туристическа дестинация, но според International Living тя разполага с всичко необходимо и за постоянно пребиваване.

„Изкачването на Гърция на първо място бележи промяна в пенсионната среда в Европа“, коментира Дженифър Стивънс, главен редактор на International Living. „Години наред Португалия и Испания бяха начело, но последните промени във визовия режим и нарастващите разходи карат пенсионерите да търсят други места – красива, гостоприемна и достъпна страна в Европа с лесни възможности за пребиваване и начин на живот, който изглежда богат във всяко отношение“, допълва тя.

CNN обобщава страните в топ десет на индекса за 2026 г., който се основава на най-новите данни, както и на информация от мрежата в света на International Living от над 200 експерти и емигранти.

Гърция

Програмата „златна виза“ на Гърция, която предоставя разрешение за пребиваване на чужденци, които инвестират минимум 250 хил. евро, е една от най-достъпните в Европа, според International Living. Страната получава висока оценка и за климата, здравеопазването и жилищата.

Панама

Панама е лидер сред страните в категорията „визи/пенсионни придобивки“ в индекса. Тя отдавна привлича пенсионери от САЩ, а пенсионната ѝ програма предлага впечатляващи предимства – 50% отстъпка от развлечения, 30% отстъпка за транспорт, 25% отстъпка за самолетни билети, 15% за медицински разходи и отстъпки за всичко – от електроенергия до хранене навън.

„Здравната система на Панама се конкурира с тази на САЩ по качество, без цената“, се казва в доклада на международния индекс. „Болничен престой, който може да струва 30 хил. долара в Маями, тук може да струва 3200 долара, включително компютърна томография и лекарства“, се допълва в доклада.

Коста Рика

Коста Рика е на първо място в категорията „климат“ на индекса и това е страна, която се отнася сериозно към околната среда. 25% от територията ѝ е защитена тропическа гора, според International Living, а 99% от енергията ѝ е от възобновяеми източници. „Това е и една от малкото страни, които са успели да спрат процеса по обезлесяване, като сега там има 10 хил. растителни вида и 850 вида птици“, допълва изданието.

Португалия

Португалия е на второ място в индекса в категорията „здравеопазване“ след Франция и също така получава висока оценка в категориите „климат“ и „развитие/управление“.

Страната прекрати програмата си „златна виза“ за строителство на жилищни имоти, но други визи срещу инвестиция остават в сила. International Living съобщава, че за повечето пенсионери, които проявяват интерес да се установят в страната, „стандартната виза за пасивен доход D7 е съвършена – тя изисква доказване на стабилен доход, а не големи инвестиции – едва 1011 долара на месец“.

Мексико

Вече над един милион американци и канадци наричат Мексико своя родина – най-голямата общност от емигранти в Северна Америка по целия свят, отбелязва International Living.

Мексико получава високи оценки в категориите „визи/пенсионни придобивки“ и „развитие и управление“. В доклада на International Living се казва, че „магистралите са отлични, интернетът е бърз, а инфраструктурата е модерна. Към това се добавя изключително ниските разходи за живот, първокласното здравеопазване и лесният път за получаване на право на пребиваване“.

Италия

Категорията, в която Италия получава най-висока оценка в индекса, е тази за лекота на интеграцията, а според International Living решението за установяване в страната се взема както със сърцето, така и с ума.

Тя се представя добре и в категорията за здравеопазване, като изравнява резултата на Гърция от 89 от сто точки.

Франция

International Living хвали „известната универсална здравна система“ на Франция, като ѝ дава 97 точки, най-високата оценка от всички страни в индекса. Но тази известнот в чужбина придобива лоша слава в страната. Франските депутати обмислят предложение да прекратят безплатните здравни грижи за пенсионери от чужбина и да ги задължат да плащат минимална вноска.

При всички случаи Франция вероятно ще остане много привлекателна дестинация за пенсионерите благодарение на печелившата комбинация от климат, култура и кухня.

Испания

Здравеопазването (94 точки) и степента на привързаност (90 точки) са категориите, в които Испания се представя най-добре, докато в категорията за разходи за живот получава малко по-ниска оценка от 75 точки.

Тайланд

Тайланд е една от дестинацията с най-висока оценка в категорията за разходи за живот, като само Виетнам и Шри Ланка получават повече точки. Страната се представя добре и в категорията „климат“ и „развитие и управление“.

Малайзия

Разходите за живот (94 точки) и развитие и управление (90 точки) са категориите, в които Малайзия получава високи оценки, но има сравнително ниска оценка (45 точки) за степен на привързаност.

„Малайзия предлага уникална комбинация от съвременна инфраструктура, културно разнообразие и природна красота. С достъпните си разходи за живот и програмата „Малайзия – моят втори дом“ тя е все по-популярна дестинация за пенсионери, които търсят топъл тропически климат“, пише International Living.