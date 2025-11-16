Западните санкции принуждават руснаците да се обърнат към местните вина

Рафтовете на супермаркетите в Русия, които преди време бяха доминирани от френското бургундско вино и италианското Бароло, сега са заредени с широка гама от местни реколти, тъй като западните санкции, свързани с войната в Украйна, тласнаха потребителите към местните лозя, пише Ройтерс.

Наложените санкции промениха навиците на потребителите в Русия, като повишиха цените на чуждестранните вина и намалиха наличните вносни марки.

Продажбите на руско вино са нараснали и съставляват около 60% от пазара, което е ръст спрямо 25% преди десет години.

„Руското вино спечели много висок дял от руския пазар“, казва Юрий Юдич, ръководител на комитета на руските винопроизводители към Федерацията на ресторантьорите и хотелиерите, като посочи по-високите акцизи за „неприятелски държави“.

„Пазарът постепенно започна да се променя и цените на виното започнаха да нарастват. Вносните вина вероятно са поскъпнали с 30-40%“, отбелязва той, но допълва, че потребителите все още „свикват“ с вкусовете на местните вина.

Продажбите на руско вино „продължават да нарастват“

В супермаркетите в Москва руските, грузинските и арменските вина доминират там, където преди запазено място имаха френските, италианските и южноамериканските марки.

Западните страни наложиха над 25 хил. различни санкции на Русия, след като Москва анексира Крим през 2014 г., като най-голямата част от тях дойдоха след нашествието в Украйна през 2022 г.

Грозде се отглежда в районите около Черно море от хиляди години, но революцията, гражданската война и по-късно кампаниите в СССР за забрана на алкохола, особено при управлението на Михаил Горбачов през 1985 г., унищожиха много руски лозови масиви.

Но след като икономиката се възстанови от десетгодишния хаос след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., някои от първите инвеститори започнаха да купуват земя в Южна Русия и да връщат търговци на висококачествени вина от Франция и Италия.

Във винарната „Кот Рошьоз“ близо до Черно море промяната на винения пазар в Русия се усеща ясно.

„Започнахме да продаваме вина през 2022 г. и същата година отворихме врати за туристи. Оттогава увеличаваме обема на производството всяка година и продажбите продължават да растат“, казва главният технолог и производствен директор Ирина Яковенко. „Но имаме ограничение на лозовите масиви и капацитета за винопроизводство до 500 хил. бутилки на година“, допълва тя.

„Нашите вина са най-добрите“

Винарната „Кот Рошьоз“ отглежда класически европейски сортове грозде – мерло, каберне совиньон, пино ноар, шардоне, както и местен руски сорт грозде красностоп золотовский от Ростовска област.

Макар да разчитат основно на френско и италианско оборудване, вината са отчетливо местни, произведени от грозде, което е отгледано на руска почва и в руски климат.

Путин многократно похвали издръжливостта на руската икономика на толкова много санкции и призова компаниите и официалните представители да намерят начин за избягване на санкциите, които той смята за незаконни и неоправдани.

„Искам другите хора, основно децата ни, да видят това, така че да не купуват италиански или германски вина, а наши“, казва Галина Романова, турист във виналната. „Нашите вина са най-добрите“, допълва тя пред Ройтерс.