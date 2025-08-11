Руснаците не искат китайски коли, търсят европейския лукс, идващ по алтернативни канали

В първите седем месеца продажбите на автомобили в Русия записват спад от 24% на годишна база, пише руското издание "Известия". В периода в страната са продадени 651 хил. нови автомобила, сочат данните на статистиката.

Експерти коментират, че този спад се дължи до голяма степен на потребителите, които очакват завръщането на западните автомобилни компании на руския пазар. Те са разочаровани от китайските производители и спадът на продажбите при тях е по-съществен спрямо цялостните продажби на пазара.

"Известия" посочват, че най-съществено е намалението при луксозните електромобили с марка Zeekr, чиито продажби са с 64,7% надолу спрямо миналата година. Продажбите на Exeed намаляват с 57,5%, а на Lixiang - с 55,3%.

В същото време ръст бележат производителите на европейските луксозни автомобили, които попадат в Русия по алтернативни канали след санкциите. Заради войната в Украйна Западът спря износа на луксозни и други стоки към Русия. Десетилетия наред притежаването на лимузини от европейски производител е символ на разкош в Русия и собствениците им се асоциират с част от елита. Това се запазва и сега, въпреки че тези автомобили трябва да пътуват през страни като Киргизстан или през Близкия изток, за да попаднат на руския пазар.

Всъщност притежанието на нов европейски автомобил даже още повече подсилва този статус. Така продажбите на автомобили Rolls Royce се увеличава с почти 65%, на Ferrari - с 21,7%, а на Bentley - с 18,6%. Всички те попадат в Русия не чрез официални вносители и става въпрос за стотици или дори десетки продадени бройки. Но продажбите на BMW се увеличават с 3,2% на годишна база за седеммесечието и дори измества китайската Lixiang - 6667 продадени автомобила от германския производител спрямо 6133 за китайския през периода януари - юли.

Руското издание прави сравнение с продажбите и на луксозни автомобили със сходни параметри. Например Hongqi E-HS9, описван като "китайския Rolls Royce" се продава почти два пъти по-зле от оригинала - 58 спрямо 90 бройки.

Автомобилни експерти обясняват, че руснаците изпитват по-голямо доверие към европейските марки на фона на по-честите технически проблеми при китайските,, а укрепването на рублата прави разликата в цената поносима. Китайците и европейците имат и различни възприятия за "лукс" - китайските обикновено са базовият модел с "малко украшения".

В началото на 2024 година голяма част от китайските коли влизаха на руския пазар също през алтернативни маршрути (през Киргизстан, например) и са се продавали с голяма отстъпка в търсене на пазарен дял, казват още анализаторите.

Още едно обяснение защо руснаците търсят европейските автомобили е, че ги познават по-добре, отбелязва още руското издание. Купувачите могат да преценят колко ще струва колата им след няколко години, ако искат да я продадат, например, докато тези сметки за китайските модели са трудни. Някои не толкова познати китайски марки губят 40% от стойността си за 2-3 години, което много повече спрямо европейските.