Цената на петрола се стабилизира сред двудневния ръст*

Цената на петрола остава почти без промяна в петък след двудневно покачване, докато инвеститорите оценяват вероятността за прекратяване на огъня в Украйна и сигналите за нарастващ глобален излишък, предaва Bloomberg.

Сортът Брент се търгува на ниво от 63,27 долара за барел, след като поскъпна с 0,9% в предходната сесия, а West Texas Intermediate (WTI) остава в подножието на нивото от 60 долара за барел.

Украинските преговарящи се включват в нов кръг разговори във Флорида, а руският президент Владимир Путин заяви, че част от точките в подкрепения от САЩ мирен план са неприемливи за него.

Пазарът следи за напредък по сделка, която потенциално би могла да доведе до премахване на санкциите срещу Русия и увеличаване на износа на петрол, въпреки че постигането на реално споразумение изглежда далечно на този етап. Допълнителното предлагане вероятно ще окаже натиск върху цените, които вече са насочват към значителен годишен спад заради притеснения около свръхпредлагането.

Междувременно инвеститорите следят и разговорите между Русия и Индия, след като Путин пристигна в Ню Делхи за първата си държавна визита от началото на инвазията в Украйна.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.