България планира спиране на доставката на оръжия за Украйна

Правителството на премиера Румен Радев планира да прекрати доставките на оръжия за Украйна – в противоречие с опитите на Европейския съюз (ЕС) да окаже натиск върху Русия за край на войната. Това е заявил министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БНР.

„Украйна се нуждае от повече хора, а не от повече въоръжение“, посочва Стоянов. Той призовава за „справедлив мир, който ще бъде определен от двете страни, участващи в конфликта“.

Коментарите му повтарят позицията на премиера Радев, че войната няма да бъде решена на бойното поле.

Той също така призова за отмяна на санкциите срещу Кремъл, тъй като те вредят на европейската икономика. Премиерът, който встъпи в длъжност миналия месец, обеща да увеличи ролята на България в общите европейски решения.

България е сред най-големите производители на боеприпаси по съветски стандарт в ЕС, които бяха от решаващо значение за Киев в ранните дни на войната. Въпреки че правителството официално отказа да предостави пряка военна помощ тогава, българските снаряди намериха пътя си до фронтовата линия чрез износ за други страни от ЕС, пише Bloomberg.

От 2022 г. насам България е изпратила 13 пратки с военна помощ, но е запазила стойността и съдържанието им в тайна.

Планът за спиране на подкрепата идва само дни след като лидерите на Франция, Германия и Великобритания призоваха руския президент Владимир Путин да се съгласи на незабавно и пълно прекратяване на огъня, което да позволи започването на преговори за трайно мирно споразумение.

Путин отхвърли призива на украинския лидер Володимир Зеленски за среща и преговори за прекратяване на пълномащабното нахлуване на Русия, което започна преди повече от четири години.

Макар че ролята на ЕС в мирния процес е „изключително важна“, Стоянов каза, че „би било трудно той да играе ролята на медиатор, тъй като ЕС помага на Украйна в усилията ѝ в тази война“.