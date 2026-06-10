Иво Куманов: Дронът е новият служител на полето

Все повече земеделци се допитват до изкуствения интелект (AI) по въпроси, свързани с напояване и защита – оформя се дигитален агроном, но като с всеки AI – контекстът е много важен. Това мнение изрази Иво Куманов, основател и главен изпълнителен директор на NIK Group, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Земеделието се нуждае от повишаване на ефективността, което е немислимо да се случи без по-масова употреба на AI”, посочи предприемачът и подчерта, че дронът е новият служител на полето. Куманов отбеляза, че технологията има сериозен потенциал предвид всички предизвикателства, пред които е изправен секторът.

„Първоначално земеделците бяха скептични спрямо дроновете, но ползите от тях стана ясни в практиката. Например, има ситуации, в които наземна техника не може да бъде използвана, AI определено помага за обучаване на пилотите на дронове“, коментира мениджърът на компанията, която се развива в сферата на прецизното земеделие и агротехнологиите в България и Югоизточна Европа.

Според него прецизното земеделие вече е неделима част от индустрията, свързана със земеделие. „Няма как в днешно време да се работи без автоматизация на техниката, софтуер и дигитални услуги“, подчерта Иво Куманов.

По думите му българското земеделие е постигнало много добро ниво на автоматизация и дигитализация, което поставя сектора в много добра позиция.

„Инвестициите в този процес са най-вече съсредоточени в човешки капитал. Целият сектор полага усилия да мотивира младите, за да ги привлече към земеделието. Всъщност, земеделието може да бъде много вълнуващо предвид цялата роботика, която навлиза в момента“, каза още предприемачът. Той даде пример с трудностите при намирането на трактористи, но потвърди, че все по-често се намират пилоти на дронове.

Иво Куманов смята, че има много какво да се направи по отношение на взаимодействието с образователната система, след като изкуственият интелект навлиза все повече в земеделието.

Що се отнася до регулациите, той изтъкна, че бизнесът не участва винаги при изработването на регулации, докато „всъщност лобирането е най-чистата форма на демокрация“. „Всяка индустрия трябва да има възможност и да упражнява правото си да защитава своята гледна точка. Няма как да няма регулации“, заяви Куманов.

Препоръката му е страната ни да работи за промяна в сферата на напояването, защото има водни ресурси, които не се използват „достатъчно добре“.

„При земеделието всяка година е различна и именно затова данните са много важни, за да се взимат информирани решения“, изтъкна предприемачът и обясни, че технологиите позволяват за решаването на проблемите по нови начини, с които се намаляват ефектите от климатичните промени. „Бъдещето на земеделието е по-зелено, по-автоматизирано и по-ефективно“, прогнозира Куманов перспективите пред фермата на бъдещето.

По какъв начин пазарът в Южна Африка стана по-иновативен от европейския? Ще излязат ли повече български компании в чужбина? Къде е потенциалът на българския земеделски бизнес? Къде се намира България на световния пазар на агротехнологии?

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