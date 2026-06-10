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Иво Куманов: Дронът е новият служител на полето

Какви политики ще са успешни за българското земеделие, коментира основателят и главен изпълнителен директор на NIK Group

12:34 | 10.06.26 г. 1
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Снимка: NIK Group
Снимка: NIK Group

Все повече земеделци се допитват до изкуствения интелект (AI) по въпроси, свързани с напояване и защита – оформя се дигитален агроном, но като с всеки AI – контекстът е много важен. Това мнение изрази Иво Куманов, основател и главен изпълнителен директор на NIK Group, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Земеделието се нуждае от повишаване на ефективността, което е немислимо да се случи без по-масова употреба на AI”, посочи  предприемачът и подчерта, че дронът е новият служител на полето. Куманов отбеляза, че технологията има сериозен потенциал предвид всички предизвикателства, пред които е изправен секторът.

„Първоначално земеделците бяха скептични спрямо дроновете, но ползите от тях стана ясни в практиката. Например, има ситуации, в които наземна техника не може да бъде използвана, AI определено помага за обучаване на пилотите на дронове“, коментира мениджърът на компанията, която се развива в сферата на прецизното земеделие и агротехнологиите в България и Югоизточна Европа.

Според него прецизното земеделие вече е неделима част от индустрията, свързана със земеделие. „Няма как в днешно време да се работи без автоматизация на техниката, софтуер и дигитални услуги“, подчерта Иво Куманов.

По думите му българското земеделие е постигнало много добро ниво на автоматизация и дигитализация, което поставя сектора в много добра позиция.

„Инвестициите в този процес са най-вече съсредоточени в човешки капитал. Целият сектор полага усилия да мотивира младите, за да ги привлече към земеделието. Всъщност, земеделието може да бъде много вълнуващо предвид цялата роботика, която навлиза в момента“, каза още предприемачът. Той даде пример с трудностите при намирането на трактористи, но потвърди, че все по-често се намират пилоти на дронове.

Иво Куманов смята, че има много какво да се направи по отношение на взаимодействието с образователната система, след като изкуственият интелект навлиза все повече в земеделието.

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Що се отнася до регулациите, той изтъкна, че бизнесът не участва винаги при изработването на регулации, докато „всъщност лобирането е най-чистата форма на демокрация“. „Всяка индустрия трябва да има възможност и да упражнява правото си да защитава своята гледна точка. Няма как да няма регулации“, заяви Куманов.

Препоръката му е страната ни да работи за промяна в сферата на напояването, защото има водни ресурси, които не се използват „достатъчно добре“.

„При земеделието всяка година е различна и именно затова данните са много важни, за да се взимат информирани решения“, изтъкна предприемачът и обясни, че технологиите позволяват за решаването на проблемите по нови начини, с които се намаляват ефектите от климатичните промени. „Бъдещето на земеделието е по-зелено, по-автоматизирано и по-ефективно“, прогнозира Куманов перспективите пред фермата на бъдещето.

По какъв начин пазарът в Южна Африка стана по-иновативен от европейския? Ще излязат ли повече български компании в чужбина? Къде е потенциалът на българския земеделски бизнес? Къде се намира България на световния пазар на агротехнологии?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ може да гледате тук.

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Последна актуализация: 12:35 | 10.06.26 г.
Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Иво Куманов земеделие агробизнес AI агротехнологии дронове икономиката на България
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Коментари

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1
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khao
преди 24 минути
нов, нов, колко да е нов от над 10 г. се ползват в земеделието :)))))
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