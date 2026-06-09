Властта вече работи по закон за кооперирането в земеделието

Вече се работи по детайлите на закон за кооперирането, каза пред БНТ председателят на земеделската комисия в парламента и депутат от „Прогресивна България“ Явор Гечев. „Не правим епизодични мерки, имаме цялостна идея, която да върви в посока българското земеделие“, каза той.

„Предварителните текстове ще се работят в по-тесен кръг, а по-късно ще привлечем включително университетски капацитет, включително опит, където има, за да стане този закон добър“, обясни Гечев. Той посочи, че ще има промени в съществуващото законодателство, така че да се запазят сегашните положения, но с разширяване на редица възможности, свързани с фермерското коопериране, междукооперативната верига. Законът ще изясни какво е кооперативна сделка и „редица неща, които ги има в по-западния свят, и неща, които ние сме ги имали едно време, но сме ги забравили“.

Той се върна и към времето преди 10 ноември, когато по думите му в страната е имало бази, логистика и пунктове за изкупуване във всяко село. Той обаче посочи, че е привърженик на „плавния метод“ – като в Европа. „Да вървим към видове коопериране, към поощряване на държавата на частната инициатива, към различни гаранционни фондове. Ние тепърва започваме да вървим по този път“, каза още той.

Гечев коментира и обявената официално преди ден инициатива „Кошница с грижа“, в която се включиха големите търговски вериги. Тя включва намаления на пакет от стоки от малката потребителска кошница с минимум 15% за срок от поне 6 месеца. Гечев заяви, че не е имало „съглашение“ с търговските вериги, а властта се е срещала с представителите на всяка верига поотделно. Всяка верига е предложила собствен пакет на база собствените си възможности, като в него са включени предимно български продукти.

„Изричният ангажимент е това да не е за сметка намаляване на цените на доставчиците и съответно – на производителите“, каза Гечев. Тези минимум 15% намаление са за сметка на търговските печалби на веригите. На въпрос за това какво ще стане в малките населени места, където няма магазин на големите вериги, Гечев първо отговори, че и малки магазини са пожелали да се присъединят към инициативата, а после заяви, че големите играчи до голяма степен определят характеристиките на пазара. „Малките магазинчета до голяма степен ще се съобразят с пазарната конюнктура на такъв тип играчи“, каза Гечев.

„Кошница с грижа“ обаче не изключва и по-нататъшните мерки, които ще продължим да правим, каза още той. Сред тях ще бъдат стимули за производството, създаването на различни гаранционни механизми.

„Заради ред на брой причини от Covid насам на няколко пъти пазарът бива изкривяван и това доведе до по-високи цени“, каза Гечев.

Той коментира и идеята на предишната власт, когато по инициатива на депутата Делян Пеевски беше създадено дружеството „Магазин за хората“.

„Изхарчиха се немалко пари, за които идеята не проработи нито на дадените места, нито по дадения начин. Аз никога не съм вярвал в тази идея и начина, по който беше реализирана“, каза той.

Гечев отново защити „справедливата цена“, като според него тя фигурира и при някои от най-големите консултантски компании,

„Справедливата стойност е доброволен индекс, който не задължава никой по веригата, но служи за сравнителна характеристика за самите граждани“, каза той.