Германските фабрични поръчки скачат заради 87% ръст в транспортния сектор

Германските фабрични поръчки рязко са се увеличили през октомври, вдъхвайки надежда, че най-голямата европейска икономика е успяла да постигне дори минимален растеж през последното тримесечие на годината, предава Bloomberg.

Търсенето е нараснало с 1,5% спрямо предходния месец, когато беше отбелязан ръст от 2%, съобщи в петък Федералната статистическа служба. Резултатът е много над средната прогноза от 0,3% в проучване на Bloomberg сред икономисти.

Подобрението е движено от мащабните поръчки и по-специално скока от 87% в категорията транспорт, която включва самолети, кораби, влакове и военни превозни средства, посочват още от Destatis.

Данните контрастират с по-смесената картина през последните месеци. Докато фабричните поръчки и индустриалното производство дадоха надежда за стабилизация през септември, индексът на S&P Global за производствената активност през ноември се понижи още под границата от 50 пункта, която разделя разширяването от свиването.

Съживяването на сектора се смята за ключово за преодоляването на слабостта, довела до свиване на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2023 и 2024 г. Проблемите на Германия произтичат от по-високите мита на САЩ, нарастващата конкуренция от Китай и дългогодишни вътрешни затруднения като прекомерна бюрокрация.

БВП остана без промяна през третото тримесечие, като страната едва избегна рецесия. Германската централна банка и повечето други прогнозират, че производството ще се увеличи отново през последните три месеца на годината, а икономиката ще набере скорост благодарение на по-високи държавни разходи и намаляване на лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ).