Цената на биткойна е с 30% надолу от рекордния си връх и това е напълно нормално

Предходните цикли показват как настоящите колебания са част от нормалния оперативен модел и често могат да са предшественик на ценови възход

11:09 | 05.12.25 г. 2
Снимка: Bloomberg LP

Поевтиняването на биткойна с 30% от рекордния му връх е поредното доказателство за волатилността, характерна за криптовалутата.

Ценовите движения от предходните цикли не само показват как настоящите колебания са част от нормалния оперативен модел на биткойна, но и как те често могат да са предшественик на ценови възход, според данни, събрани от CoinDesk Data за CNBC.

Биткойнът - най-старата криптовалута в света, поевтиня до дъно от около 80 хил. долара в края на миналия месец, преди да поскъпне и след това отново да поевтинее тази седмица. Когато цената на биткойна спадна под 81 хил. долара, това представляваше приблизително 36% спад спрямо историческия му връх от около 126 хил. долара, достигнат по-рано през октомври. В петък сутринта монетата се търгува за близо 92 254 долара, което е спад от под 30% спрямо рекорда.

Тези колебания в цените може да изглеждат големи, но са нормални, когато погледнем историята на биткойна.

Движението на цените на монетата често се нарича „цикли“. Обикновено цикълът се отнася до четиригодишен модел на движение на цените, който се върти около ключово събитие, известно като „разполовяване“ – промяна в размера на възнагражденията за добив, записана в кода на биткойна. Въпреки признаците, че обичайното време и модели на циклите може да се променят, диапазонът на движение на цените изглежда е постоянен.

В настоящия цикъл биткойнът вече е записал спад от 32,7% от март до август 2024 г. и спад от 31,7% между януари и април 2025 г., според CoinDesk Data.

„Като се имат предвид предишните цикли, волатилността от този мащаб изглежда е в съответствие с дългосрочните тенденции“, коментира пред CNBC Джейкъб Джоузеф, старши анализатор в CoinDesk Data.

По време на цикъла от 2017 г. имаше спадове от около 40% два пъти през същата година, а след това и от 29% през ноември, преди биткойнът да достигне нов рекорден връх през декември.

Поглеждайки назад към цикъла от 2021 г., биткойнът регистрира ценови спадове от 31,2% през януари същата година и 26% през февруари. Имаше корекция от над 55% между април и юни 2021 г., когато Китай забрани добива на биткойни. След това стойността на криптовалутата се покачи до нов връх през ноември същата година.

„Макар по-дълбоки корекции в средата на цикъла със сигурност да е имало, почти всички те – освен спада заради забраната за добив през 2021 г. – се състоят в рамките на по-широка бича структура, често задържайки се над ключови технически нива като например 50-седмичната пълзяща средна“, посочва Джоузеф.

Какво подхранва пазарните движения?

На 10 октомври повече от 1,6 млн. трейдъри отчетоха общо заличаване на позиции с ливъридж на стойност 19,37 млрд. долара за период от 24 часа. Мнозина бяха принудени да напуснат позициите си и въздействието се разпространи в цялата индустрия.

Ефектът все още се усеща, според Луси Газмариан, основателка на Token Bay Capital.

Това беше „най-голямото ликвидационно събитие в историята на криптовалутите и отнема доста седмици, за да се видят последиците от него и пазарът да се консолидира“, коментира Газмариан по-рано в четвъртък.

„Това съвпадна и с момент на голяма загриженост, че достигаме края на бичи пазар... така че това увеличи нивата на страх на пазара“, коментира тя.

В миналото, когато бичият пазар приключваше и настъпваше период на понижени цени, често наричан „криптозима“, биткойнът обикновено се движеше със 70% до 80% под историческия си връх. Това все още не се е случило. Но притесненията тежат върху инвеститорите.

Това кога се случва спадът в рамките на цикъла прави инвеститорите предпазливи, ако все пак се стигне до това понижение от 80%, допълва Газмарян.

Последна актуализация: 11:09 | 05.12.25 г.
криптовалути цена на биткойна
Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 0
Голямото-дърво
преди 2 минути
ДО 99% има време! : )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 1
Скъсана_Ушанка
преди 32 минути
Ами да, когато имаш 0 (НУЛА) фундамент, защото нито създаваш някакеа услуга, значима за обществото, нито генерираш 1 стотинка печалба от дейността си, а цената ти зависи от настроенията на спекуланти, как да няма да е волатилен тоя скам?! Нормално.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
