Крипто M&A сделките удариха рекордните 8,6 млрд. долара в годината на Доналд Тръмп

Рекордната година за сливания и придобивания на криптопазара може да бъде подложена на тежка равносметка заради последния ценови крах, съобщава Bloomberg.

Възползвайки се от благоприятните политически ветрове във Вашингтон, големите криптофирми са увеличили стойността на сключените сделки до над 8,6 млрд. долара от началото на годината до 20 ноември – рекордно висок резултат. Сумата е по-голяма и от четирите предходни години взети заедно, според данни на PitchBook Data. Тенденцията съответства на данните на консултантската компания Architect Partners, която използва различна методология, но са установили също, че сделките са достигнали 12,9 млрд. долара досега тази година, което е рязко увеличение спрямо 2,8 млрд. долара миналата година.

Общата сума на инвестирания капитал в сделки по сливания и придобивания през годините (в долари). Графика: Bloomberg LP

„Големите криптокомпании станаха по-склонни към придобивания през 2025 г., като намаленията на лихвите, регулаторната яснота и бичият криптопазар по-рано през годината ги преместиха в режим на растеж“, коментира Бен Ричио, анализатор в PitchBook.

Притокът на капитал беше подхранван от мащабни сделки, включващи криптоборси като Coinbase Global и Kraken и блокчейн фирмата Ripple Labs. Но голяма част от бурната активност дойде преди октомврийския спад, който тласна криптопазара надолу, като в крайна сметка заличи стойност за над 1 трлн. долара.

Сред най-големите придобивания тази година са покупката на борсата за опции Deribit от Coinbase за 2,9 млрд. долара; придобиването на платформата за търговия с фючърси на дребно NinjaTrader от Kraken за 1,5 млрд. долара и покупката на брокера Hidden Road от Ripple за 1,25 млрд. долара. Тези сделки помогнаха на 2025 г. да надмине рекорда от 2021 г.

Coinbase е водещият инвеститор в криптосливания и придобивания през последните години, според PitchBook. Борсата е участвала в 24 сделки от 2020 г. насам и осем през последните 12 месеца.

Броят на криптосделките също достигна рекордните 133 тази година, надминавайки 2022 г., когато бяха похарчени 1,02 млрд. долара в 107 сделки.

Преди тази година пикът на сключването на сделки в индустрията беше 2021 г., когато бяха похарчени 4,6 млрд. долара, според PitchBook. Политиките на правителството в САЩ, подкрепящи криптовалутите, насърчиха по-голямата пазарна активност. Еуфорията помогна за покачване на цените на криптовалутите, като биткойнът достигна рекордните 126 251,31 долара през октомври – само дни преди разпродажбите.

Настроенията на криптопазара се влошиха от октомври насам и произтичащият от това мечи пазар оказа силно влияние върху публично листваните компании в сектора. Coinbase, най-голямата криптоборса в САЩ, загуби една пета от пазарната си стойност това тримесечие, въпреки че акциите ѝ са поскъпнали с повече от 8% тази година. American Bitcoin, компания за добив на криптовалути, свързана със семейство Тръмп, която стана публична при сливане през септември, е изтрила около 70% от стойността си само от 1 октомври.

„Остава да видим как ще бъдат засегнати активността и оценките на сделките през следващите няколко месеца, ако цените на криптовалутите останат ниски“, посочват от Architect Partners в бележка този месец.