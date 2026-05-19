Борсовият регулатор в САЩ готви план за търговия на токенизирани версии на акции

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е готова да разгърне план за търговия с дигитални версии на ценни книжа, който би могъл да промени пейзажа на американския фондов пазар.

Очаква се Комисията по ценни книжа и борси (SEC) да публикува т. нар. изключение за иновации за токенизирани акции още тази седмица, създавайки нова рамка за залагане върху съдбата на публично търгувани компании, според запознати с въпроса, цитирани от Bloomberg.

В изненадващ ход SEC се насочва към това да разреши търговията с токени, които нямат подкрепата или съгласието на публичните компании, чиито акции проследяват, казаха още източниците. Тези токени на „трета страна“ – на практика нов начин за спекулиране с посоката на цената на акциите – ще се търгуват на децентрализирани криптоплатформи, въпреки че не всички такива инструменти носят непременно същите предимства като обикновените акции – например право на глас или дивидент. Съгласно предложението на SEC, платформите, които не предоставят тези предимства, биха загубили правото да листват токените.

Това би било един от най-значимите регулаторни тестове досега за това дали търговията с акции може да мигрира към криптоинфраструктура без защитите, които управляват традиционните пазари на акции, подчертава Bloomberg. Като позволи на трети страни да създават токенизирани версии на акции на публични компании без съгласието на емитента, SEC ще постави началото на многогодишен експеримент за това дали паралелните пазари за листвани акции могат да функционират извън части от регулаторната рамка, предназначени да гарантират справедливо ценообразуване, прозрачност и защита на инвеститорите.

От SEC посочват, че токенизираните ценни книжа попадат в две категории: тези, токенизирани от самите емитенти или от тяхно име, както и тези, токенизирани от трети страни, които не са пряко свързани с емитентите. В SEC все още работят по проекта и на този етап могат да настъпят промени, преди той да бъде публикуван. Говорител на SEC заяви, че агенцията се е срещнала със стотици участници на пазара и е потърсила широка обратна връзка за това как да калибрира правилата си за нови видове търговия.

Някои служители на SEC обаче не подкрепят решението да се разреши търговията с токенизирани ценни книжа на трети страни, според хора, запознати със случващото се в агенцията. Натискът за мярката е дошъл до голяма степен от члена на комисията Хестър Пиърс, дългогодишна съюзничка на председателя на комисията Пол Аткинс, посочват източниците.