Борсовият регулатор на САЩ маха ограничението за дневна търговия за малките инвеститори

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) е дала зелена светлина за мащабни промени в ограничението за дневна търговия от малки инвеститори във вторник.

Решението е широко приветствано от дребните трейдъри, пише Bloomberg.

Органът за регулиране на финансовата индустрия (FINRA) е предложил преработка на правилото за моделна дневна търговия. Текстовете забраняват на търговец да извършва повече от четири дневни сделки за период от пет дни, ако неговата маржин сметка има активи под 25 хил. долара.

Новите маржин стандарти, които изискват клиентите да имат достатъчно собствен капитал в сметката си, за да покрият рисковете, които поемат в този момент, ще се прилагат за всички инвеститори.

Обществената обратна връзка „категорично подкрепя“ плана, който включва „премахване на минималните изисквания за собствен капитал от 25 хил. долара и дефиниция за моделна дневна търговия“, пише в заповед помощник-секретарят на SEC Шери Хейууд.

Стив Куърк, главен брокерски директор на Robinhood Markets Inc., коментира пред информационната агенция в имейл, че промяната представлява „значителна стъпка напред в овластяването на инвеститорите на дребно“.

„Като премахва остарелите бариери, тази промяна по-добре отразява съвременния търговски пейзаж и гарантира, че всеки има свободата да инвестира и да участва на пазарите по свои собствени условия“, казва Куърк.

Реформите са „отдавна закъснели“, добавя и Антъни Дение, президент на групата на Webull Corp.

Акциите на Robinhood поскъпват с 5,6% в предварителната търговия в сряда, а на Webull добавят 7,2%.