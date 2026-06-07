British Airways вероятно ще повиши цените на билетите си след лятото заради войната в Иран

British Airways съобщи, че е по-вероятно да повиши цените след основния летен сезон от авиокомпания, съсредоточена единствено върху пътуванията за развлечение, тъй като клиентската ѝ база предоставя по-голяма гъвкавост да повишава цените, предава Bloomberg.

„Марка като BA, която има много полети на дълги разстояния, много корпоративни и премиум клиенти, очаква да има може би по-големи възможности да прехвърля повишения на цените от авиокомпания, която се конкурира само за полети на къси разстояния с развлекателна цел“, коментира главният изпълнителен директор Шон Дойл пред журналисти на ежегодното заседание на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА) в събота. „Но това ще се случи през лятото“, допълни той.

IAG, която е собственик на British Airways, планира да компенсира 60% от разходите за гориво чрез приходи и спестявания, съобщи компанията, когато обяви отчета си миналия месец. Тя заяви, че ще плати около 2 млрд. евро повече за гориво тази година поради конфликта в Близкия изток.

„Когато целта на хората за пътуване е работа и сключване на сделки, какъвто е случаят в корпоративния сегмент, повишенията на цените не са от съществено значение спрямо причината, поради която пътуват“, заяви Дойл.

Авиокомпании от целия свят трябва да се справят с по-високи цени на горивата поради конфликта в Иран.

Стратегията на Air France-KLM за компенсиране на по-високите разходи включваше пауза в наемането на нови служители и в разходите от несъществена необходимост като пътувания на служители. Междувременно Lufthansa повиши приходите от продажби на билети и затвори регионалното си подразделение CityLine.

Etihad Airways съобщи, от своя страна, че ще поръча още широкофюзелажни самолети, тъй като авиокомпанията от Близкия изток очаква да лети с около 8% повече спрямо година по-рано до 15 юни. Това каза главният изпълнителен директор Антоноалдо Невес, цитиран от Ройтерс.

Той допълни в кулоарите на ежегодното събрание на главните изпълнителни директор на авиокомпаниите в Бразилия в събота, че авиокомпанията от Абу Даби ще купи двуцифрен брой широкофюзелажни самолети, като отказа да влезе в по-голяма конкретика.

Etihad възстановява полетите, след като направи съкращения през март, когато конфликтът на САЩ и Израел с Иран стана регионален, като повиши цените на горивата, отбеляза Невес.

Той допълни, че в момента Etihad не планира да намали разходите, като съкрати полети.

„Най-големият разход, който имаме, е празен самолет. Така че намалявам разходите, като не допускам празни самолети“, отбеляза Невес.