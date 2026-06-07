Съществуват милиони токени, повечето от тях нямат никаква стойност

Чарлз Хоскинсън е гневен.

Основателят на Cardano, една от най-големите мрежи за криптовалути в света, публикува неотдавна видео, в което предупреди потребителите да се подготвят за още фалити, след като популяна платформа за анализи обяви, че затваря. Още проекти ще изчезнат, още бизнеси ще останат без пари и още разработчици ще напуснат екосистемата, прогнозира той.

„Подозирам, че ще има вълна от фалити. Тази година ще бъде много трудно“, отбеляза Хоскинсън.

Чарлз Хоскинсън на конференцията Token2049 в Сингапур, 2 октомври 2025 г. Снимка: Bloomberg LP

Неговата неудовлетвореност отразява реалност, която беше засенчена от поредния спад на биткойн. Най-голямата криптовалута в света се понижи с над 6% и в един момент в петък цената ѝ спадна под прага от 60 хил. долара. Тя е отбелязала спад от около 17% от началото на месеца и достигна най-ниското си ниво от 2024 г. насам. Има множество причини за спада. Strategy Inc. на Майкъл Сейлър продаде част от биткойните си. Борсово търгуваните фондове на биткойн продължават да губят пари, а опасенията, че Федералният резерв може да повиши лихвените проценти засилват притесненията. Всички видове рискови активи отбелязаха спад. Дигитални активи на стойност над 1,7 млрд. долара са били ликвидирани в 24-те часа до обяд в петък, по данни на CoinGlass.

„Те изгубиха етикета на горещото ново нещо и сега са просто още един клас активи, още един инструмент сред морето от начини да инвестираме парите си“, казва Майкъл Антонели, пазарен стратег в компанията Robert W Baird & Co., за биткойн и криптовалутите.

Докато най-големият дигитален токен отбеляза спад, на останалия криптопазар от месеци тече по-екзистенциална криза. Стотици проекти, които преди време бяха обещаващи, сега изчезват, а милиарди долари се изпариха.

„Алткойните като цяло пострадаха повече от биткойн напоследък, въпреки че последиците не бяха еднакви“, коментира Томас Пробст, анализатор в компанията Kaiko. Например токенът за поверителност Zcash в един момент в петък загуби над половината от стойността си от 3 юни насам поради съобщения за възможни пропуски в сигурността.

Хоскинсън от Cardano не е отговорил на молба за допълнителен коментар.

Бумът на криптотокените беше подхранван от технология, която драстично снижи бариерите за създаване на нови активи. Това, което някога изискваше изграждането на цяла блокчейн, в крайна сметка стана толкова просто, колкото внедряването на стандартизиран договор. Последваха милиони токени.

Сегашните числа са поразителни. Десетки милиони криптотокени са били създадени през последните години. Под 1700 все още генерират значима ежедневна търговска дейност на децентрализираните борси, показа неотдавнашен доклад на компанията Delphi Digital. Повечето токени, подкрепени от рисков капитал, се търгуват под цената си при пускането на пазара, някои от тях с над 90% под тази цена. Възвръщаемостта от голям брой токени, изследвани от компанията, е минус 80%.

Мнозина в общността считат, че новият спад на биткойн е цикличен, според тях той отразява променящият се апетит за риск на инвеститорите. Натискът върху много алтернативни токени е по-дълбок. Дори когато биткойн поставяше рекорди в края на миналата година, големи части от пазара на алткойни вече не успяваше да привлече капитал, потребители и търговска дейност. Сегашните разпродажби разкриват слабости, трупани в продължение на години, а не ги създават.

Биткойн отбеляза нов спад в събота за седма поредна сесия, най-дългата поредица от дневни загуби от 2023 г. насам, сочат данни, събрани от Bloomberg.

Все повече капиталът се съсредоточава около по-малка група активи и компании, които могат да докажат реално приложение, поради което голяма част от разрастващата се вселена от токени в индустрията се затруднява да оправдае съществуването си.

Обещанието от поредния криптобум беше, че блокчейн технологията ще подкрепи хиляди процъфтяващи дигитални икономики. Вместо това растежът на индустрията до голяма степен се оказа краткотраен. Появиха се милиони нови токени, цените за кратко се повишиха, а след това вниманието се насочи другаде.

„Широката вселена от токени с изключение на етер и биткойн достигна връхна точка през 2021 г.“, казва Космо Дзян, портфолио мениджър в компанията Pantera Capital. „Вече наблюдаваме мащабно преструкутриране. Много токени вече поевтиняха с 80-90%. В действителност все още има много токени с пазарна капитализация от няколко милиарда долара, които нямат основателна причина да съществуват“, допълва той.

Преструктурирането, обичайно за всеки спад на криптопазара, е борба за оцеляване. Дори някои отдавна утвърдени проекти се сблъскват с намаляваща потребителска база, спадаща активност и трудни въпроси за това как да останат актуални, ако парите продължават да изтичат.

Активните разработчици на пълен ден на Cardano са намалели с 32% от началото на годината, сочи доклад на Electric Capital. Средствата, заключени в децентрализирани приложения, са спаднали с 35% през същия период, според DeFi Llama. Токенът ADA на Cardano се срина с около 55% тази година до около 16 цента.

Токенът ADA на Cardano отбелязва спад. Графика: Bloomberg LP

Ироничното е, че някои от най-осезаемите успехи на криптовалутите съвпаднаха с един от най-тежките периоди в историята на спекулациите с токени. Стейбълкойните все повече се внедряват в платежните системи. Стейбълкойнът Tether е напът да изпревари етер като втория по големина токен по пазарна стойност. Wall Street експериментира с токенизирани активи. Банките изграждат блокчейн инфраструктура. Но много токени, създадени, за да уловят стойността на това бъдеще, се сриват.

В предишни цикли въодушевлението от блокчейн технологията често водеше до ръст на по-широкия пазар. Този път ентусиазмът е по-концентриран. Капиталът се насочва към малък брой активи и бизнеси с ясна полза от тях като токена HYPE на Hyperliquid, който е свързан с една от най-бързо нарастващите борси за деривати в криптосферата, докато голяма част от вселената на токените изостава.

„Смятам, че в момента се наблюдава здравословна рационализация на по-широката вселена от токени. Тъй като капиталът в криптосферата става по-ограничен, хората все повече се съсредоточават върху реалната фундаментална стойност. Много токени всъщност нямат реални стойностни предложения. Дълго време те продължаваха да съществуват, а сега започваме да наблюдаваме, че доставчиците на капитал казват: Уморени сме от тези глупости“, отбелязва Дзян.