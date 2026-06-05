Биткойн трезорите са се разделили с 62 млрд. долара в пореден удар за криптосектора

Поевтиняването на биткойна тази седмица оказва допълнителен натиск върху един от най-амбициозните финансови експерименти, изплувал от скорошния криптобум: публично търгуваните компании, създадени да трупат дигитални активи от името на инвеститори, пише Bloomberg в материал.

Акциите на десетки от тези компании трезори продължават да поевтиняват наред с по-широкия криптопазар, увеличавайки загуби, които в някои случаи далеч надминават тези на криптовалутите, които са били създадени да притежават. Пазарната стойност на общия брой акции при пълно упражняване на всички права за конвертиране на компаниите биткойн трезори е намаляла до около 72 млрд. долара от близо 134 млрд. долара по време на последния си връх от октомври, според данни на Artemis, или с 62 млрд. долара по-малко.

Биткойнът поевтиня с около 14% тази седмица и се търгува на около 4-месечно дъно. Последните разпродажби, които бяха подхранени отчасти от първата продажба на биткойни от резерва на Strategy на Майкъл Сейлър от 2022 г. насам, не бяха хаотични както през октомври – те засегнаха самата структура на дигиталните активи.

Пазарната стойност на общия брой акции при пълно упражняване на всички права за конвертиране на компаниите биткойн трезори. Графика: Bloomberg LP

Сега компаниите, които някога обещаваха на инвеститорите експозиция към сякаш безспирния бичи криптопазар, са все по-фокусирани върху оцеляването – с обратен сплит на акции, издаване на привилегировани акции, преструктуриране на финансови споразумения и в някои случаи дори продажба на част от резервите си, които обещаваха да пазят вечно.

„С понижаването на цените трезорите на дигитални активи са изправени пред тежък избор: дефолт по дълга или продажба на активи“, посочва Хайден Хюс, управляващ партньор на Tokenize Capital. „Принудителната продажба разби схващането, че те монотонно ще действат като постоянни инвеститори от типа „купувай и задръж“, допълва той.

Компаниите трезори на дигитални активи (наричани още и DAT) бяха създадени с проста идея: публичните пазари ще дадат премия на фирми, готови да държат резерви от криптовалута, позволявайки им да издават акции, да купуват още токени и т. н.

Моделът работеше впечатляващо, докато цените растяха. Но се оказа далеч не толкова траен, когато криптоцените започнаха да отстъпват и инвеститорите станаха по-избирателни. Последното поевтиняване на биткойна само добави към натиска, като монетата загуби около половината от стойността си от октомврийския си връх.

Търговията позволи на ранните участници и спонсори да капитализират инвеститорския ентусиазъм в пика на цикъла, докато инвеститорите на дребно трябваше да абсорбират голяма част от удара, когато оценките започнаха да намаляват.

„Трезорите на дигитални активи и други корпоративни притежатели на биткойни колективно надхвърлят 5% от предлагането, което в известен смисъл ускори приемането на Wall Street – но за сметка на повишена волатилност за участниците на дребно“, казва Акшат Вайдя, който е отговарял за инвестициите в няколко DAT компании като съосновател и управляващ партньор на семейната компания на Артър Хейс Maelstrom.

Ръководената от Дейвид Бейли фирма трезор Nakamoto обяви обратен сплит на акции 1 към 40, след като те поевтиняха с почти 100% през последната година. Японската Metaplanet, третата по големина компания биткойн трезор в света, разочарова някои инвеститори с липсата на напредък около дългоочакваното предлагане на привилегировани акции. Акциите ѝ са поевтинели с повече от 80% спрямо година по-рано.

Twenty One Capital също претърпя промени в собствеността, като SoftBank Group Inc. продаде целия си дял от 26% на Tether. Акциите на компанията изтриха от цената си 84% през последната година. Тази седмица ProCap Financial обяви продажбата на 52 биткойна, за да финансира обратно изкупуване на акции.

Цената на акциите на водещи компании трезори. Графика: Bloomberg LP

Карни Мак, партньор в FXHB Asset Management, заяви, че фирмата е включила Strategy в портфолиото си преди около две години.

FXHB отчете печалба от по-голямата част от своите притежания в Strategy по време на ралито, въпреки че малка част сега е на загуба, която фондът ще продаде при „подходяща възможност“, посочва Мак.

Последният спад само засилва натиска. Инвеститорите изтеглиха милиарди долари от спот биткойн борсово търгувани фондове, геополитическото напрежение тласна парите към традиционните сигурни убежища и много от DAT компаниите, които се появиха по време на бума, изтриха от цената си много повече от самия биткойн.

„В ретроспекция, по-интересният урок не е дали биткойнът е бил правилното решение, а дали търговията с биткойни е станала твърде пренаселена“, каза Мак от FXHB. „По времето, когато все по-голям брой компании се опитваха да възпроизведат стратегията на Strategy, голяма част от стойността заради ограниченото снабдяване може би вече беше уловена“, допълва още.

Напрежението е най-видимо сред по-малките компании, които са копирали модела на Strategy без нейния мащаб, ликвидност или достъп до капитал, което ги кара да експериментират с начини да поддържат начина си на опериране жив. Това, което се предлагаше на пазара като проста стратегия за трупане на резерви, се превърна в борба за капитал на фона на изчезващите премиите на цените на акциите.

Подобно на много финансови мании преди това, и бумът на DAT компаниите изглеждаше най-траен близо до върха. Месеци след като вълнението отшумя, спадът продължава.

„Пазарът не е добре и приливът трябваше да се отдръпне, за да се види кой плува гол“, посочва Хюз от Tokenize Capital. „Оказа се, че това са DAT компаниите и техните акционери“, допълва още.