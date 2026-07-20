Биткойн ETF-ите в САЩ записват втора седмица приток на капитал след два месеца на отлив

Листнатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) отчитат втора поредна седмица на нетен приток на капитал след близо два месеца на отлив. Това увеличава надеждите, че криптовалутите може би са стигнали вече дъно, съобщава Bloomberg.

Общо 13-те ETF-и са привлекли 75,7 млн. долара миналата седмица, добавяйки ги към 197,4 млн. долара, привлекли нетно предходната. Сумата е налице въпреки отлива от 424,7 млн. долара от фондовете миналия понеделник след новото разпалване на конфликта между САЩ и Иран.

Нетният баланс по седмици на листнатите в САЩ спот биткойн ETF-и. Графика: Bloomberg LP

Обръщането, заедно с притока на средства към ETF-ите на етера, може да означават завръщането на положителните настроения на пазара, според Ричард Галвин, изпълнителен председател на крипоинвестиционната фирма DACM.

„Смятам, че е знак за достигнато дъно“, посочва Галвин, според когото ETF-ите с превръщат в добър начин за оценка на общите настроения към биткойна и сектора.

Цената на биткойна се върна над 200-седмичната си средна стойност, която е около 63 300 долара и се разглежда като критична разграничителна линия между продължителен мечи или бичи пазар. В продължение на седмици токенът остава до голяма степен ограничен в диапазона от 60-65 хил. долара на фона на по-широка макроикономическа несигурност.

Минути преди 12:30 ч. българско време цената на биткойна намалява с 0,7% за денонощието до 64 101 долара.

Перспективата Федералният резерв на САЩ да повиши лихвените проценти може да възпрепятства пълното завръщане на институционалния капитал, според Деймиън Лох, главен инвестиционен директор в Ericsenz Capital. Приемането на дългоочаквания закон Clarity Act за структурата на пазара в САЩ преди августовската ваканция на Конгреса може да осигури катализатор за покачване на цената на биткойна, добави той.

Последните ценови движения на монетата показват „силна подкрепа въпреки спада в рисковите активи и подновяването на военните действия в Близкия изток“, посочи още Лох. „Конфликтът между САЩ и Иран е от значение, доколкото повишава лихвените проценти, които засягат всички рискови активи“, допълни той.

Биткойнът поевтиня с приблизително 10% от началото на юни, когато Strategy Inc. разкри, че е продала малка част от своите активи за първи път от 2022 г. Основателят Майкъл Сейлър позиционира компанията като акумулатор на биткойни, обещавайки непрекъснато да купува криптовалутата с постъпления от продажби на акции и да не продава.