ЕЦБ: Исканията за по-високи заплати и ръстът на продажните цени се забавят

Фирмите в еврозоната очакват по-умерен ръст на продажните цени и забавяне на растежа на заплатите, показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитирано от Ройтерс. Това допълва доказателствата, че неотдавнашното ускоряване на инфлацията, предизвикано от войната на САЩ и Израел в Иран и поскъпването на енергоносителите, все още не е довело до т. нар. вторични ценови ефекти.

Инфлацията в еврозоната се задържа около 3% заради високите цени на енергоносителите, оставайки значително над целта на ЕЦБ от 2%. Това поражда опасения сред централните банкери, че подобно равнище на ценовия ръст може да повиши инфлационните очаквания и да доведе до прекомерни искания за увеличение на заплатите, което от своя страна да причини трудна за овладяване спирала на нарастващи цени и възнаграждения.

„Средно компаниите очакват продажните цени, разходите за суровини и материали (без разходите за труд), както и ръстът на заплатите да се увеличават с по-умерени темпове през следващите 12 месеца“, посочва ЕЦБ в своето Проучване за достъпа до финансиране на предприятията.

Повече от 5 хил. компании, участвали в анкетата, вече очакват продажните цени да нараснат с 3,2% през следващата година спрямо прогнозираните 3,5% преди три месеца. Очакванията за увеличението на разходите за материали и други производствени ресурси, без труда, включително енергоносителите също са ревизирани надолу - до 5,2% от 5,8%.

Същевременно очакванията за растежа на заплатите са се понижили до 2,5% спрямо 2,8% през предходното тримесечие, сочи проучването на ЕЦБ. Данните ще бъдат сред ключовите фактори, които Управителният съвет на банката ще вземе предвид на заседанието си за определяне на лихвените проценти в четвъртък.

В същото време инфлационните очаквания на компаниите остават като цяло непроменени.

Очакванията за инфлацията след една и след три години остават на ниво от 3%, докато прогнозата за петгодишния хоризонт леко се повишава до 3,1% спрямо 3% преди три месеца.

Очаква се ЕЦБ да запази основните лихвени проценти без промяна тази седмица. Въпреки това високите цени на петрола засилват очакванията на пазарите за ново повишение на депозитната лихва, която в момента е на ниво от 2,25%, още през септември.