Теодор Борисов: Мондиал 2026 започна нова ера във футболната икономика

Футболът да се превръща във все по-голям бизнес и политическа сцена. Това мнение изрази д-р Теодор Борисов, историк и спортен журналист, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той отбеляза, че приключилия Мондиал 2026 започна нова ера във футболната икономика, но затвърди тенденцията от няколко световни първенства.

Според него обаче той показа, че разширяването на турнира с 48 отбора може да работи от спортно-техническа гледна точка. „Аз бях малко скептичен от самото начало към формата от 48 отбора, естествено с акцент върху увеличаване на квотите на континентите извън Европа“, каза д-р Борисов. Той изтъкна, че турнирът е дал аргументи в полза на промяната.

Д-р Борисов припомни, че седем отбора за първи път достигнаха до фазата на директните елиминации, като сред най-големите изненади беше представянето на Кабо Верде. „Те успяха да стигнат до равенства с два от финалистите от европейските отбори. Добро впечатление направи и Норвегия, достигнала до четвъртфинал“, анализира той представянето на футболните отбори.

Според него това позволява на FIFA да защити тезата, че това довело до „разширяване на футболната география“. По думите му финансово Мондиал 2026 е огромен успех за световната футболна централа.

„От финансово отношение успехът е още по-голям. Приходите са около 15 млрд. долара, при очаквани 13 милиарда, а за сравнение около 7 млрд. долара за предишното първенство в Катар“, направи сравнение д-р Борисов. Той посочи, че телевизионните права продължават да бъдат основният източник на средства, като формират около 45% от приходите.

Нов елемент е и активното включване на компании от сектора на спортните прогнози. Спортният анализатор съобщи, че за първи път беше вкарана бетинг компания от Съединените щати, компания за прогнози и добави, че около 5 милиарда долара е генерирал този пазар и „получи своята легитимация.“

Д-р Борисов отчете, това вече предизвиква критики в Европа, тъй като създава възможност подобни компании да станат част от финансирането на най-големите спортни събития.

Защо докато FIFA и спонсорите печелят, част от градовете домакини остават с по-малка възвръщаемост? Как паузите да хидратация допринесоха за печалбата на американските телевизии? Защо случаят с отменения червен картон на американския национал Фоларин Балогун след намесата на Доналд Тръмп беше последван от други подобни искания на федерации? Защо натурализацията на футболисти не гарантира успех?

Целия разговор гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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