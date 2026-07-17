Финалът на Мондиал 2026: Отборът на Испания е с 400 млн. евро по-скъп от Аржентина

Испания влиза във финала на Мондиал 2026 с по-скъпия състав. Това каза редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

"Според актуалните оценки на Transfermarkt съставът на "Ла Фурия" е оценен на 1,22 млрд. евро, докато този на Аржентина възлиза на 807,5 млн. евро. Това означава, че испанците разполагат с отбор, оценяван с около 412,5 млн. евро повече, което е сериозна разлика", заяви Коларов.

Най-скъпият футболист във финала е звездата на Испания Ламин Ямал, чиято пазарна стойност достига 200 млн. евро.

"Сред най-ценните играчи на Испания личат още Педри, Родри, Нико Уилямс, Гави и Пау Кубарси, които оформят едно от най-силните поколения в световния футбол. При Аржентина най-високо оценени са Хулиан Алварес, Енцо Фернандес, Алексис Мак Алистър и Кристиан Ромеро, докато Лионел Меси въпреки легендарния си статут вече има значително по-ниска пазарна стойност заради възрастта си. В момента той е оценяван на 15 млн. евро", добави гостът.

Коларов обърна внимание и на любопитната история на съперничеството между двата отбора.

"В официални турнири Аржентина и Испания са се срещали само веднъж – на Световното първенство през 1966 г., когато "гаучосите" печелят с 2:1. Ако към статистиката се прибавят и приятелските срещи, двата отбора имат общо 14 мача, като балансът е напълно изравнен – по 6 победи за всеки и 2 равенства. Единственото предимство на Испания е в головата разлика – 19:18."

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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