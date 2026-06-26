Мондиал 2026: Колко струва да гледаш Световното по футбол на живо?

Мондиал 2026 не поставя рекорди само на терена, но и в портфейлите на феновете. Все повече привърженици признават, че посещението на мач от Световното първенство се е превърнало в сериозна финансова инвестиция, а за мнозина – в най-скъпото спортно преживяване в живота им. Това заяви редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

"Освен високите цени на билетите, значително поскъпват и разходите по време на самите мачове. На някои от стадионите в САЩ бирата вече струва между 17 и 24 долара, а бутилка вода – над 8 долара. Така дори краткото посещение на стадиона може да струва десетки долари, още преди покупката на храна или сувенири.

Разходите обаче далеч не се изчерпват с това. Самолетните билети, хотелите и вътрешните пътувания между градовете домакини допълнително оскъпяват футболното приключение. Според международни анализи много чуждестранни фенове харчат над 5000 долара за цялото пътуване, а някои дори продават колекционерски вещи или спестяват с години, за да сбъднат мечтата си да подкрепят любимия отбор на живо", каза Коларов.

Той обърна внимание и на добрата новина за българските зрители, които ще следят елиминациите пред телевизионния екран в удобни часове.

В неделя започва най-очакваната фаза на Световното първенство – елиминациите. За феновете в България добрата новина е, че повечето ключови двубои ще започват в удобни за гледане часове. Първият 1/16-финал между Южна Африка и Канада е насрочен за 22 часа българско време. След това всеки ден ще се играят по няколко срещи, като най-удобните начални часове са 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00 часа, въпреки че част от двубоите ще започват и след полунощ.

1/8-финалите стартират на 4 юли с мач от 20 часа, а останалите срещи ще се проведат до 7 юли, отново в удобни часове вечер.

Двата полуфинала ще се изиграят на 14 и 15 юли от 22 часа българско време, а големият финал е насрочен за 19 юли от 22 часа.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

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