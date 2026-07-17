Търговският дефицит на България расте с над 86% на годишна база през май

Търговският дефицит на България през месец май расте с 86,68% на годишна база до 782,6 млн. евро, при дефицит от 419,2 млн. евро година по-рано. Това сочат предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

За периода януари-май търговският баланс е на минус с повече от 4,565 млрд. евро, при дефицит от 3,317 млрд. евро за същия период на миналата година, като расте с 37,62% показват изчисленията на Investor.bg.

Статистиката отчита, че износът на български стоки през май е за над 3,736 млрд. евро, при увеличение за година с 321,9 млн. евро (9,4%). За пет месеца той надвишава 18,602 млрд. евро при 7,7% годишен ръст. За сравнение, износът за януари – май 2025 г. се сви с 25%.

Вносът на стоки за май е 4,519 млрд. евро, при ръст на годишна база с 685,3 млн. евро (17,9%). От януари до май той е близо 23,168 млрд. евро, като се увеличава с над 2,571 млрд. евро (12,5%) спрямо същия период на миналата година. За сравнение, вносът за януари – май 2025 г. нараства на годишна база с 5,1%.

Салдото по услугите е на плюс с 556,9 млн. евро при положително салдо от 634,1 млн. евро през май миналата година. За януари – май то е с положителна стойност – 2,503 млрд. евро при положително салдо от 2,939 млрд. евро преди година.

Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 481,2 млн. евро при дефицит от 23,2 млн. евро за май 2025 г. За първите пет месеца на тази година тя е на минус с близо 3,501 млрд. евро при отрицателно салдо от 1,463 млрд. евро за същия период на миналата година.

Източник: БНБ

По данни на централната банка салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 597,8 млн. евро при отрицателна стойност от 88,2 млн. евро преди година. За януари – май то също е на минус с 4,228 млрд. евро при отрицателно салдо от 1,913 млрд. евро за същия период на миналата година.

Капиталовата сметка е на плюс със 116,6 млн. евро при излишък от 65,1 млн. евро за май 2025 година. За януари – май тя е с положителна стойност – 727,6 млн. евро, при излишък от 449,9 млн. евро година по-рано.

Финансовата сметка за май е на минус с 1,063 млрд. евро при отрицателна стойност от 289,9 млн. евро за май 2025 г. За пет месеца тя излиза на отрицателна територия с 4,455 млрд. евро, при отрицателна стойност от 1,224 млрд. евро за същия период на 2025 г.

Източник: БНБ

В БНБ отчитат, че преките инвестиции – активи нарастват с 12,2 млн. евро при увеличение със 109,2 млн. евро за май 2025 г. От януари до май те се понижават със 185,5 млн. евро при нарастване с 606,6 млн. евро за същия период на миналата година.

Преките инвестиции – пасиви нарастват с 260,2 млн. евро при увеличение с 359,8 млн. евро за май 2025 г. За пет месеца ръстът е с 2,091 млрд. евро при увеличение с 1,087 млрд. евро година по-рано.

Резервните активи на БНБ намаляват с 54,1 млн. евро през май, при увеличение с 2,162 млрд. евро преди година. За пет месеца те се понижават с 813 млн. евро при намаление с 1,837 млрд. евро за същия период на миналата година.