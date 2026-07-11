Русия и Украйна удариха ключови пристанища за износ на зърно

Русия и Украйна нанесоха удари по ключовите си пристанища за износ на зърно през нощта, след като ден по-рано корабоплаването през Азовско море беше прекъснато, което доведе до рязък скок в цените на пшеницата, съобщава Bloomberg.

Украйна нанесе удари с дронове по четири кораба в Таганрогския залив в Азовско море, след като атака в петък в района прекъсна корабоплаването по ключов коридор за износ. Сред корабите е имало и танкер, превозващ метанол, въпреки че не е имало опасност от разлив или теч, съобщи в събота губернаторът на Ростовска област Юри Слюсар в публикация в Telegram. При атаката е загинал един моряк на борда на един от корабите.

Службите за спешна помощ са изгасили напълно пожарите в Таганрогския залив в събота сутринта, според отделна публикация на Слюсар.

Русия временно спря корабоплаването през канала „Дон-Азов“ – воден път, свързващ река Дон с Азовско море, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от сектора за износ на зърно. Агенцията посочи също, че от петък вечерта е затворен и Керченският пролив, който свързва Азовско море с Черно море.

Цените на пшеницата скочиха заради потенциалните прекъсвания в корабоплаването вследствие на украинските атаки.

Руските сили нанесоха удари по Киев през нощта, ранявайки 11 души в украинската столица, като част от масирана атака със 120 дрона и 12 ракети в няколко региона, съобщи президентът Володимир Зеленски в публикация в социалните медии.

Сред целите беше украинската Одеска област, включително черноморските пристанища Одеса и Черноморск, както и град Измаил на река Дунав, съобщи в публикация руското министерство на отбраната, като заяви, че е нанесло удари по инфраструктура, свързана с военните действия.

Одеса и Черноморск са ключови центрове за износа на зърно от Украйна, докато Измаил се превърна в експортен център, след като мащабната руска инвазия наруши традиционните транспортни маршрути. Губернаторът на Одеската област Олег Кипер заяви късно в петък, че руските сили са нанесли удари по района с крилати ракети, насочени срещу пристанищната инфраструктура.

В събота сутринта в целия регион бяха активирани сигнали за въздушна тревога, а руските сили нанесоха удар по инфраструктурен обект в Одеса, съобщи в публикация Сергей Лисак, ръководител на военната администрация на град Одеса, без да дава подробности.

През нощта Русия е била атакувана от 178 дрона, включително в районите на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната.

Киев формира командване за далечни удари срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за създаването на Командване за удари дълбоко в територията на Русия в рамките на Въоръжените сили на Украйна.

Новото командване трябва да съсредоточи 100% от наличните ресурси, за да намали допълнително военния потенциал на Русия, заяви Зеленски. То ще бъде оглавено от силен лидер с най-високо ниво на опит, съобщава „Украинска правда“, цитирана от БГНЕС.

В указа се посочва, че командването се създава „за повишаване на ефективността на ударите в дълбочина на руска територия, ограничаване на способността на противника да води война срещу Украйна и отслабване на военния му потенциал“.

Зеленски е възложил на министъра на отбраната да предложи кандидат за ръководител на новото командване.

По-рано дронове поразиха рафинерията на "Газпром Нефт" в Омска област, намираща се на 2500 км от Украйна, а Зеленски заяви, че занапред нито една рафинерия няма да бъде извън обсега на украинските оръжия.