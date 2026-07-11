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ЕС ще позволи на Украйна да купува оръжия от Великобритания със заема за 90 млрд. евро

Това вероятно ще бъде обявено през следващата седмица на срещата на "коалицията на желаещите" в Париж

08:54 | 11.07.26 г. 3
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Президентът на Украйна Володимир Зеленски (вляво) и премиерът на Великобритания Киър Стармър (вдясно) на среща на Даунинг стрийт 10. Снимка: Bloomberg
Президентът на Украйна Володимир Зеленски (вляво) и премиерът на Великобритания Киър Стармър (вдясно) на среща на Даунинг стрийт 10. Снимка: Bloomberg

Европейският съюз (ЕС) е готов да позволи на Украйна да закупи британско оръжие с 90-те млрд. евро, които отпуска на страната за период от 2 години. 60 млрд. евро от тези средства са за обществени поръчки за отбрана, съобщава Bloomberg.

След месеци преговори блокът е близо до споразумение с британското правителство. Това ще позволи на британските фирми да се възползват от програмата, според запознати с въпроса източници на агенцията.

Според информацията е вероятно съобщение по въпроса да бъде направено през следващата седмица на среща в Париж. В срещата ще участват представители на т.нар. „коалиция на желаещите“ държави, които подкрепят Украйна.

След завръщането си от срещата на НАТО в Анкара украинският президент Воодимир Зеленски съобщи, че в следващите дни Украйна ще представи противобалистичната си ракета Freya на съюзниците по време на среща в Париж и очаква, че тя ще стане основа за европейската система за противовъздушна отбрана, аналог на Patriot.  

От Лондон не са отговорили на искане за коментар, а говорител на Европейската комисия (ЕК) е отказал да коментира пред медията.

Главният говорител на комисията Паула Пиньо посочва пред репортери в петък, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще пътува до френската столица в понеделник, за да присъства на срещата за Украйна.

Не се предвижда Великобритания да плаща такса за достъп до програмата на Украйна. Британското правителство ще направи финансова вноска, когато Украйна реши да използва заема за закупуване на военно оборудване от фирми в страната, според източниците на медията, пожелали анонимност.

Сделката се разглежда като помирителен ход от страна на ЕС, след като двете страни преди това не успяха да постигнат споразумение за присъединяване на Лондон към отбранителния фонд SAFE на ЕС в размер на 150 млрд. евро. Преговорите изпаднаха в застой заради исканията на ЕС за такса за достъп, платена от Великобритания.

Страните от ЕС и особено Нидерландия отдавна настояват за бързо споразумение, което да е от полза за Украйна с облекченията за закупуване на британско оръжие.

Европейските дипломати смятат, че Украйна е спечелила тактическо предимство пред Русия през последните месеци, след като успешно удари критична инфраструктура дълбоко на руска територия. Съюзниците на Киев полагат усилия да изпратят на украинската армия още средства за дълбоки удари и противовъздушна отбрана преди зимата, особено след последните брутални руски удари по украинската столица.

Сделката вероятно ще бъде обявена заедно с потенциално споразумение за достъп на Великобритания до фонда за мащабни инвестиции в технологични фирми на блока. Разговорите за технологичния фонд продължават, като някои държави членки се притесняват, че достъпът на Лондон може да измести инвестициите, които иначе биха отишли ​​за фирми от ЕС.

Споразумението за достъп на Великобритания до заемите за отбрана на ЕС е до голяма степен сключено в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, Турция, тази седмица. Там британският премиер в оставка Киър Стармър проведе двустранна среща с други лидери на страни от блока.

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Последна актуализация: 08:54 | 11.07.26 г.
войната в украйна
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Коментари

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3
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Solar Power
преди 7 минути
До: RoyBatty Мислим ли или руские опорки ?!?! Даваме им заем с който ще си купят оръжие от нас , Великобритания и други държави. Печелим двойно :) хихихихи но не и рашляка ! Бой по главата да им идва пипето ...
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2
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Solar Power
преди 9 минути
До: RoyBatty Еми *** си е тъпо :) С тези пари ще се купят оръжия от ВПК то на БЪЛГАРИЯ където се работи на 3 сменен режим и заплатите са над 2000 евро. Трябва да се мисли малко пръччч ли какъв си не знам :)
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1
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RoyBatty
преди 34 минути
Изработените от данъкоплатците пари изтичат "където трябва"... България ДАВА Британия ВЗИМА ... ние ПОДАРЯВАМЕ ... те ни ПРОДАВАТ
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