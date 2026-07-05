Купувачи на имоти се стичат към Испания с търсене на убежище от войната и сътресенията

Богати поляци, американски и живеещи в Персийския залив купувачи на имоти се стичат към испанската столица Мадрид и Коста дел Сол в търсене на луксозно убежище от войните в Украйна и Близкия изток, както и от политическите сътресения в САЩ, пише Ройтерс.

Испания, особено средиземноморското крайбрежие, отдавна е магнит за търсещи слънце британци и германци. Но през последните години по-широк микс от инвеститори, които се стремят да диверсифицират активите си и да се предпазят от нестабилността, се установяват в страната, казват брокери на недвижими имоти, анализатори на европейския жилищен пазар и адвокати в областта на имотите.

Официални данни на правителството потвърждават тенденцията.

„Независимо дали става дума за украинци или поляци на Коста дел Сол или за американци, които пристигат в Испания, общият фактор е геополитическото положение“, казва Ребека Кабайеро, ръководител на международния отдел на агенцията за недвижими имоти Gilmar.

По данни на имотния регистър от миналата година над 39% от всички продажби на жилища в големите туристически провинции, включително Малага на Коста дел Сол, Аликанте на Коста Бланка и Балеарските острови, са включвали чуждестранни купувачи.

Това е тласнало цените нагоре в страна, където жилищата са основен политически проблем, а централната банка призова за координирани усилия за увеличаване на предлагането на жилища, тъй като се смята, че не достигат 750 хил. домове.

Войната в Украйна утроява търсенето на имоти от поляци

Купувачи от Полша, която е сред най-бързо нарастващите икономики в Европа, инвестират в испански крайбрежни имоти от 2020 г. насам. Но техните покупки са се утроили от пандемията насам и са съставлявали 4% от всички покупки от чужденци миналата година. Това е ръст спрямо 1,6% през 2019 г.

„Най-силната вълна от инвестиции дойде след началото на войната в Украйна... с трескави покупки, осъществени по телефона“, казва Агнешка Марчиняк-Кострева, основател на базирана в Марбея агенция за недвижими имоти.

Neinor, една от най-големите строителни компании в Испания, е продала 70% от жилищата в луксозния си комплекс Santa Clara със 102 имота в Марбея миналата година на полски клиенти.

Полски купувачи доминират и в 64-етажен небостъргач в етап на строителство в Бенидорм, друга гореща точка на испанското крайбрежие.

Алтернатива на Дубай

„В момента Испания служи за диверсификация по съображения за сигурност“, казва Палома Перес Браво, главен изпълнителен директор на агенцията за недвижими имоти Dils-Lucas Fox.

Така както конфликтът по източната граница на Полша увеличи покупките от поляци, брокери на недвижими имоти вече виждат приток на търсене от инвеститори от Персийския залив след началото на войната в Иран.

Три имотни компании коментират пред Ройтерс, че договарят сделки с луксозни имоти на Коста дел Сол с купувачи от Дубай, тъй като конфликтът накърнява имиджа на емирството като мирно убежище за богатите. Най-малко две сделки вече за финализирани.

Марчиняк-Кострева продала неотдавна имот на полски клиент, живеещ в Дубай, който търсел по-безопасно алтернативно място за живеене за семейството си.

Въпреки че Дубай привлича чужденците с нулеви имотни данъци, адвокатът в областта на недвижимите имоти Мария Руис Лопес казва, че регионалното освобождаване или облекчения от данък върху богатството също са фактор, който привлича купувачи в Мадрид и Коста дел Сол, като ги прави по-привлекателни за богати купувачи от други части на Испания.

„Смятаме, че има възможност да привлечем хора, които търсят алтернатива на Дубай..., отчасти защото конфликтите превръщата Испания в по-спокоен вариант“, казва Марио Лапейдра Виванко, заместник-главен изпълнителен директор на Neinor, която вече сключила сделка с купувач от Дубай.

Инвестициите подхранват по-високи цени

„Не е само насилственият конфликт, а и политическият и обществен натиск“, отбелязва Кабайеро, когато говори за ръста на американците, много от които испаноезични, които инвестират в Испания, откакто президентът Доналд Тръмп се върна на власт мналата година.

„Мнозина го правят като инвестиция. Други го смятат за план Б, тъй като не знаят какво ще се случи в САЩ“, казва тя.

От 2024 до 2025 г. Gilmar отчита ръст на американските инвестиции от 0,5 пункта до 6,2% от сделките ѝ с имоти, като американците изпреварват британците и водят сред чуждестранните купувачи на Коста дел Сол.

В Испания американците са съставлявали 2% от покупките на имоти от чужденци и са били на трето място сред чужденците, платили най-висока средна цена след шведите и германците, показват данни на Генералния съвет на нотариусите.

Нарастващят брой на чуждестранните купувачи повишава цените на жилищата.

Брокери, които се занимават имоти на цена между 1 млн. и 20 млн. евро, казват, че нарастващите цени правят покупките в Испания привлекателна инвестиция, като засилват тенденцията и открояват пазара.

Топлият климат и стабилната икономика също привличат купувачи.

Джак Харис, базиран в Лондон партньор в екипа за международни жилищни пазари в консултантската компания Knight Frank, казва, че цените на луксозните жилища в Испания са нараснали с 9,5% на годишна база, по-бързо отколкото на други европейски пазари като Франция и Италия.

„Испания донякъде се отличаваше от гледна точка на представяне в Европа през последните 12 месеца“, отбелязва той.