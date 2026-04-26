Покупките на жилища от американци в Испания се увеличават, търсят се луксозни имоти

Покупките на жилища в Испания от американски граждани са нараснали с 3% миналата година, въпреки че общите покупки от чужденци са намалели, а брокери на недвижими имоти посочват притеснения заради политиките на президента Доналд Тръмп като една от причините за нарастващото търсене от американци, предава Ройтерс.

На пазар, който от дълго време е доминиран от британци и северноевропейци, които търсят убежище от по-суровия климат в родината си в Испания със слънчевите ѝ плажове и равнини, купувачите от САЩ навлязоха осезаемо през последните десет години.

Чуждестранните купувачи са съставлявали около 19% от всички покупки на жилища в Испания през 2025 г., като американците са имали дял от 2% от общия брой, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите в Испания. Американските купувачи са били особено активни в луксозния сегмент.

Макар че британците са останали най-голямата група чуждестранни купувачи с дял от около 8% от общия брой, техните покупки са намалели с 16% през последните шест години, докато сделките на американски купувачи са се утроили през същия период.

Увеличаването на покупките от американци в Испания се случва в момент на нарастващи разногласия между Вашингтон и Мадрид.

Левият испански премиер Педро Санчес се превърна в един от най-острите западни критици на външната политика на администрацията на Тръмп, като нарече войната срещу Иран незаконна и безразсъдна и затвори испанското въздушно пространство за американски самолети, участващи в ударите. Тръмп заяви, че ще предприеме ответни мерки срещу Испания, като използва търговските мита.

Брокери на недвижими имоти казват, че купувачите търсят постоянно бягство или план Б заради политиките на Тръмп, включително ограниченията срещу имиграцията, като Испания привлича особен интерес от испаноговорящи американски граждани от латиноамерикански произход.

„Ръстът на американския пазар е особено значим поради размера му“, коментира Фернандо Родригес де Акуна, генерален директор на базираната в Мадрид компания за имотни анализи Acuna.

„Много американци избраха през последно време да се установят в градове като Мадрид или Валенсия по политически причини и защото ги смятат за по-безопасни места, където могат да водят децата си на училище“, допълва той.

Американските купувачи изпъкват на луксозния пазар, като плащат средно 3501 евро на кв. м, с 29% повече от средната цена, плащана от чуждестранните купувачи и близо два пъти повече от сумите, които плащат испанските граждани. Наред с шведите и германците американците са в топ три на групите чуждестранни купувачи, които плащат най-високите цени.

Според строителната компания GILMAR американските купувачи са станали водещата група чуждестранни клиенти в популярната слънчева област Коста дел Сол в Южна Испания миналата година, като са изместили британците.

Палома Перес, главен изпълнителен директор на компанията за луксозни имоти Dils Lucas Fox, американците са станали втората по големина група чуждестранни клиенти на компанията след британците, като са изпреварили германците. По думите ѝ американските купувачи се насочват основно към премиум сегмента, като придобиват жилища на цена над 3 млн. евро.

Силният долар е друг фактор, който движи покупките на американците, и според анализатори търсенето би трябвало да е достатъчно силно, за да запази възходящата тенденция, дори когато американската валута отслабва спрямо еврото.

„Американските клиенти идват в Испания поради качеството на живот, което тя предлага, безопасната ѝ среда и възможността да диверсифицират инвестициите си извън САЩ. Това важи особено за хора, които не са съгласни със сегашната местна политическа среда“, отбелязва Ребека Кабайеро, ръководител на международния отдел на GILMAR в Мадрид.