500-те най-богати хора в света увеличиха състоянието си с рекордните 336 млрд. долара за ден

В края на редовната сесия на борсата в Ню Йорк в понеделник 500-те най-богати хора в света добавиха 336 млрд. долара към състоянието си, най-голямото увеличение, регистрирано някога за един ден, съобщава Bloomberg.

Така общото им нетно богатство достига рекордните 13,3 трлн. долара.

Предприемачът Илон Мъск, първият трилионер в света, увеличи преднината си пред втория в подреждането, като богатството му се увеличава с над 10% до 1,27 трлн. долара.

Вторият в класацията, Лари Пейдж – съосновател на Google, може да се похвали с богатство за 314 млрд. долара, следван от своя колега Сергей Брин с 292 млрд. долара и Джеф Безос, основател на Amazon, с 267 млрд. долара.

„Най-бедните“ в списъка, които заемат последните позиции, отчитат богатство от по 7,9 млрд. долара. Това е най-високият праг за влизане в класацията до момента.

Разликата между първия и втория в класацията на най-богатите хора в света продължава да расте. Графика: Bloomberg

Оптимизмът завладя пазарите в понеделник, след като САЩ и Иран постигнаха временно споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток.

Междувременно акциите на SpaceX поскъпнаха с 15 на сто, след като в петък те дебютираха на Nasdaq.

Това добави 164 млрд. долара към богатството на Мъск, почти колкото е общият ръст в състоянието на останалите 499 души в индекса на Bloomberg.

Състоянието на Мъск от години е показател за огромното неравенство в богатството между елита и всички останали. Сега то се превърна и в пример за нарастваща пропаст между редиците на ултрабогатите. Топ 50 сега контролират 6,5 трлн. долара - почти колкото сумата, държана от останалите 450 души - 6,8 трлн. долара.