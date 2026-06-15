Офис строителството остава затруднено, новите проекти се свиват особено в САЩ и Европа

Наемите на първокласни офис площи в света са нараснали средно с 13% от 2020 г., но офисите, които трябва да излязат на пазара до края на 2027 г. са ограничени, особено в САЩ и Европа, като те достигат съответно едва 826 хил. кв. м и 2,2 млн. кв. м, пише консултантската компания Savills.

Повишаването на разходите, недостигът на работна ръка, завишените лихви по заемите и нарасналите регулации подкопават жизнеността на новите проекти наред с икономическата и геополитическата несигурност, които натежават върху доверието на потребителите и на инвеститорите.

Въпреки че всеки офис проект е различен, Savills взема за пример три големи града в света и изчислява, че в сегашната обстановка брутната строителна себестойност на среден офис проект в Ню Йорк трябва да достига около 33 368 долара на кв. м, в Лондон - 17 760 долара на кв. м, а в Сеул – 19 770 долара на кв. м, за да бъде проектът жизнеспособен. Сметката се основава на средна стойност, изчислена чрез сравнение на общите разходи по проекта – например за земя и строителство, финансиране и марж на печалбата, с потенциалните приходи от него.

„Жизнеспособността на проектите за бизнес имоти в Лондон и на много други локации по света се определя от изключително малкия брой на проектите в етап на строеж, като спекулативната дейност е минимална, тъй като балансът между риск и възвръщаемост остава труден“, коментира Саймън Колет, изпълнителен директор и ръководител на отдела за строителни и проектни консултации за Европа, Близкия изток и Африка в Savills. „Вместо това много собственици обновяват съществуващия фонд, за да създадат нов стандарт за първокласни площи“, допълва той.

„Въпреки че повишаването на строителните разходи продължава да оказва натиск за вдигане на цените, несигурността също остава значително притеснение. В тази среда смекчаването на риска надхвърля цифрите – надеждните стратегии за доставки, стабилните договори, доверените партньори и устойчивите вериги за доставка са от основно значение за гарантиране на стартирането на проектите“, коментира още Колет.

Според Келси Селърс, асоцииран директор на Savills World Research, жизнеността на офис строителството зависи силно от локацията. „Проектите на най-добрите пазари в света остават жизнени, подкрепени от ограничения брой на проекти в краткосрочен до средносрочен план и силните перспективи за ръст на наемите“, коментира Селърс.

„За останалите пазари проектите, които се реализират, са тези, които инвестират рано в градоустройствени процедури и инфраструктура и имат стабилно разделяне на фази, създават силни екосистеми и план и привличат подходящите партньори от публичния сектор, частен капитал, институциите и крайните потребители още от самото начало“, допълва тя.