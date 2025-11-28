Офис пазарът в Европа продължава да се възстановява с ръст на наемите и усвоените площи

Заетостта на офис площите в Европа през първите три тримесечия на 2025 г. е нараснала с 3% на годишна база, докато наемите на първокласни площи са се повишили със средно 4,9% на годишна база, сочат данни на консултантската компания Savills.

Пазарите на офис площи във Франкфурт (+76%), Дъблин (+46%), Барселона (+41%), Прага (+36%) и Лондон (+18%) са отбелязали най-силно представяне спрямо съответните си средни петгодишни равнища за деветмесечието, което отразява постепенното възстановяване на търсенето от технологичния сектор, както и устойчивото търсене от професионалните и финансовите услуги.

Средните нива на незаетите офис площи в Европа остават 9,3% през третото тримесечие, като празните площи на много пазари са под 3%, което оказва натиск за повишаване на наемите. Увеличаването на наемите на първокласни площи се дължи на основните пазари „Уест Енд“ в Лондон (+17% на годишна база), централния бизнес квартал в Париж (+13%) и Франкфурт (+13%).

„Очакваме постепенно увеличаване на усвояването през 2026 г., тъй като наемателите възобновяват дейността си въпреки геополитическата несигурност. Недостигът на първокласни площи в централните бизнес квартали на повечето пазари ще подкрепи ръста на наемите и ще започне да предизвиква интереса на строителните компании догодина“, коментира Кристина Силиано, ръководител на отдела за услуги за глобалните наематели в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) в Savills.

Според консултантската компания средната заетост на офис площите в Европа е нараснала от 60% на 61% през последната година в сравнение със 70% преди пандемията. Скромното увеличаване съвпада с нарастващия брой компании, които затягат политиките си за присъствие в офиса, отбелязва консултантската компания.

„Мадрид продължава да е начело на европейските офис пазари със заетост от 68% благодарение на високата концентрация на жилища в центъра на града, по-кратките пътувания до работа и силната култура на работа в офиса в най-натоварените дни“, отбелязва Майк Барнс, директор на отдела за анализи на бизнес имотите в Европа в Savills.