Големите сделки се завръщат на офис пазара в Европа

Средният размер на сделките с офиси на пазара в Европа е нараснал до 30 млн. евро, което е най-високото ниво от три години насам, сочат данни на консултантската компания Savills.

Броят на инвестиционните сделки с офиси на стойност над 50 млн. евро се е увеличил с 43% на годишна основа, тъй като инвеститорите стават по-сконни да влагат средствата си в по-големи терени, пише консултантската компания.

През третото тримесечие средната доходност от първокласни офис площи в Европа е останала стабилна на ниво от 4,87%, сочат данните на Savills. В Дъблин тя е намаляла с 15 базисни пункта до 4,85%, а в Берлин свиването е с десет базисни пункта до 4,4%.

Трансграничните инвестиции в офиси в Европа са нараснали с 46% на годишна база, като купувачи от Норвегия, Швейцария, ОАЕ и Испания са най-активни от началото на годината. Въпреки вниманието им към офис пазара в Лондон, установени американски инвеститори проявяват все по-висока активност на Стария континент. Blackstone например придоби офис сградата Trocadero в Париж за около 700 млн. евро през третото тримесечие на тази година.

„Количеството и широчината на купувачите на офиси в Европа се завръща и наблюдаваме ръст в броя на участниците в търговете за първокласни активи. Признаците за свиване на доходността за този клас активи на избрани пазари също привличат по-голям брой продавачи“, коментира Джеймс Бърк, директор на глобалните трансгранични инвестиции в Savills.

„Доходите от наеми ще останат двигател на общата възвръщаемост през следващите 12 месеца“, счита Майк Барнс, директор на отдела за анализи на бизнес имотите в Европа в Savills.

„Очертава се недостиг на строителството на нови офиси и затова наемателите имат малко варианти след изтичането на наемен договор. Лихвените проценти остават високи и наемателите се колебаят да правят капиталови разходи за нови обекти. Затова виждаме по-висок дял на подновяванията на наемни договори, които предоставят на собствениците на имоти възможности да се възползват от ръста на наемите в най-привлекателните райони“, допълва той.