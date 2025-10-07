Бизнес имотите в Европа са привлекли инвестиции за 130 млрд. евро от началото на годината

Недвижимите имоти в Европа са продължили да показват устойчивост през третото тримесечие на тази година, като предварителни данни на консултантската компания Savills сочат, че обемът на сделките е достигнал близо 37 млрд. евро.

Това е малко под равнището през третото тримесечие на 2024 г., но според прогнозите общите инвестиционни обеми за периода от първото до края на третото тримесечие на тази година ще достигнат 130 млрд. евро, което е ръст с почти 1,5% спрямо същия период на миналата година.

Началото на третото тримесечие беше белязано от чувствително забавяне на инвестиционната дейност в редица европейски страни, тъй като инвеститорите приспособяваха стратегиите си към продължаващата геополитическа несигурност. Влияние оказа и летният период.

Но дългосрочните основни показатели за европейския имотен пазар остават силни, подкрепени от факта, че редица големи единични активи и портфейли с имоти навлязоха на пазара през последните месеци, което спомогна за повишаване на доверието, отбелязва Savills.

„Перспективите пред европейския инвестиционен пазар за последното тримесечие на 2025 г. остават предпазливо положителни. Въпреки продължаващото геополитическо напрежение очакваме силно четвърто тримесечие за почти всички европейски страни, които наблюдаваме“, коментира Джеймс Бърк, директор на отдел „Глобални трансгранични инвестиции“ в Savills.

„Насърчителните признаци включват нарастващ брой на големите активи и портфейли с имоти, които се завръщат на пазара, те изглежда привличат възобновен интерес от инвеститорите, и повишаване на инвестиционните обеми за някои класове активи като търговски и офис площи наред със запазване на силния интерес към местата за настаняване“, допълва той.

Според Лидия Бриси, директор на отдела за анализи на бизнес имотите в Европа в Savills, макар прогнозите на компанията да са ревизирани леко надолу поради по-бавната активност през второто и третото тримесечие на годината, тя все още очаква ръст от 7% на годишна база до края на годината. Очаква се общият обем на инвестициите в бизнес имоти в Европа през 2025 г. да достигне 210 млрд. евро.

"Очакваме ръстът да се дължи основно на пазари като скандинавските страни и Южна Европа, където през последните месеци бяха финализирани редица големи сделки, а прогнозираните продажби в бъдеще остават силни", отбелязва Бриси.