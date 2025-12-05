Без увеличаване на данък дивидент и на осигурителните вноски - правителството внася проектобюджета в понеделник

В понеделник правителството планира да внесе коригирания проектобюджет за 2026 г. в Народното събрание. В резултат на конструктивния диалог е договорено отпадането на няколко спорни мерки, залегнали в първоначалния вариант на бюджета.

Синдикатите, работодателските организации и правителството са постигнали съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г., съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в Министерството на финансите след среща със социалните партньори, предава БТА. По думите ѝ в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.

Сред основните точки, по които е постигнат консенсус по време на разговорите, са запазване на размера на данък дивидент в размер на 5%, отказ от увеличаване на осигурителните вноски с 2 пр. пункта, отказ от задължението бизнесите да използват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), отмяна на автоматичния механизъм за определяне размера на възнагражденията в сектори като „Отбрана“ и „Сигурност“, посочи Петкова.

Синдикати и работодатели са договорили и размерът на максималния осигурителен доход, който през 2026 г. да бъде 2300 евро, посочи Петкова.

Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10% като част от общата политика по доходите.

За да се балансира бюджетът, е прецизирана капиталовата програма на правителството. Тя ще бъде свита с общо 750 млн. евро - намаление с 450 млн. евро по отношение на националното финансиране и намаление с 300 млн. евро по отношение на капиталовите разходи със средства от фондове и програми на Европейския съюз.

По думите на Петкова разходите в бюджета за 2026 година, след спазване на правилото, заложено в Закона за публичните финанси, ще възлизат на 40,1% от брутния вътрешен продукт на страната.

Министърът добави, че е намерен начин да се компенсират нужните 1,5 млрд. евро приходи, за да може новият бюджет да бъде подготвен без всички отпаднали мерки, които първоначално бяха заложени в изтегления вариант на проекта.

Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев изрази задоволство, че в толкова кратки срокове работодатели и синдикати са успели да се договорят по ключови теми, добавяйки, че за малкото време, с което са разполагали, е постигнато максималното за договарянето на един по-добър и балансиран бюджет. По думите му това, че данъците няма да се вдигат, е добър сигнал за инвеститорите, тъй като едно евентуално повишаване е щяло да засегне не само фирмите, но и работещите.

Председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов посочи, че заедно с КНСБ са предложили около 100 мерки относно проекта на бюджета за 2026 година. „Нашето съгласие и консенсусът, който постигнахме, може да бъде една добра основа, за да продължим да работим“, каза той, добавяйки, че реформи в админстрацията са едни от темите, които ще бъдат обсъждани през следващата година.

По думите на Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, на цената на взаимни компромиси за кратък период от време е постигнато съгласие да не се вдигат данъците за бизнесите, но да има и политика за повишаването на доходите в обществения сектор, особено за недофинансирани структури.

Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), благодари за обществената подкрепа, която са получили работодателските организации в позицията си да не се променя данъчно-осигурителният модел в България.

Радев каза, че предстоят разговори за реформи в пенсионната система, като целта е да бъдат разделени социалните плащания от пенсионните плащания. Той обясни, че автоматичният механизъм за определянето на размера на минималната работна заплата остава, но е постигнато съгласие за 2027 година минималната заплата също да бъде "отвързана" от автоматичната формула. Той каза още, че е постигнато съгласие за програма за поетапно освобождане и премахване на трайно незаети щатни бройки в държавната администрация, която ще обхване периода 2026-2028 година.