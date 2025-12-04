Nvidia има проблем с парите – прекалено много са

Преди дни Nvidia обяви, че ще придобие дял от 2 млрд. долара в компанията за проектиране на чипове Synopsys, но това е само част от поредицата масивни инвестиции, обявени от производителя на чипове през тази година, пише CNBC.

Технологичният гигант също така съобщи, че ще придобие дял от 1 млрд. долара в Nokia, ще инвестира 5 млрд. долара в Intel и 10 млрд. долара в Anthropic – общо 18 млрд. долара инвестиционни ангажименти от тези четири сделки, без да се броят по-малките инвестиции в рисков капитал.

Това дори не включва най-големия ангажимент от всички: 100 млрд. долара за закупуване на акции на OpenAI в продължение на няколко години, въпреки че все още няма окончателно споразумение.

Това са много пари и много сделки, но Nvidia може да си ги позволи.

В края на октомври любимецът на Wall Street разполагаше с 60,6 млрд. долара в брой и краткосрочни инвестиции. Това е увеличение спрямо отчетените 13,3 млрд. долара през януари 2023 г., точно след като OpenAI пусна ChatGPT. Именно този ход преди три близо години беше ключов за превръщането на чиповете на Nvidia в най-ценния технологичен продукт.

Тъй като Nvidia се превърна от производител на игрови технологии в най-високо оценената компания в САЩ, нейният баланс се превърна в крепост и инвеститорите все повече се чудят какво ще направи компанията с парите си.

„Няма компания, която да е нараснала в мащаба, за който говорим“, каза пред журналисти главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг, когато беше попитан какво планира да направи компанията с всичките си пари.

Анализатори, анкетирани от FactSet, очакват компанията да генерира 96,85 млрд. долара свободен паричен поток само през тази година и 576 млрд. долара свободен паричен поток през следващите три години.

Някои анализатори биха искали Nvidia да изразходва повече от своите парични средства за обратно изкупуване на акции.

„Nvidia ще генерира над 600 млрд. долара свободен паричен поток през следващите няколко години и трябва да ѝ останат достатъчно средства за изгодни обратни изкупувания“, смята анализаторът от Melius Research Бен Рейц.

През август бордът на компанията увеличи разрешението за обратно изкупуване на акции, добавяйки 60 млрд. долара към общата сума. През първите три тримесечия на годината компанията изразходва 37 млрд. долара за обратно изкупуване на акции и дивиденти.

„Ще продължим да изкупуваме акции“, заяви Хуанг.

Nvidia извършва обратно изкупуване, но не спира дотук.

Хуанг посочи, че силата на баланса на Nvidia дава на клиентите и доставчиците ѝ увереност, че поръчките в бъдеще ще бъдат изпълнени.

„Нашата репутация и нашата кредитоспособност са невероятни“, каза главният изпълнителен директор. „За да се направи това, е необходим наистина силен баланс, който да подкрепи нивото на растеж, темпа на растеж и мащаба, свързан с това.“

Според финансовия директор на Nvidia Колет Крес „най-голямата цел“ на компанията е да се увери, че разполага с достатъчно средства, за да достави навреме продуктите си от следващо поколение. Повечето от най-големите доставчици на Nvidia са производители на оборудване като Foxconn и Dell, които могат да изискват от Nvidia да предостави оборотни средства за управление на запасите и изграждане на допълнителен производствен капацитет.

Дженсън Хуанг нарече стратегическите инвестиции на компанията си „наистина важно нещо“ и заяви, че ако компании като OpenAI се разрастват, това води до допълнително потребление на изкуствен интелект (AI) и чипове на Nvidia. А Nvidia заяви, че не изисква никоя от компаниите, в които инвестира, да използва продуктите ѝ, но всички те все пак го правят.

В доклад от октомври производителят на чипове съобщи, че вече е инвестирал 8,2 млрд. долара в частни компании. За Nvidia тези инвестиции са заместили придобиванията.

Придобиването на Mellanox от Nvidia за 7 млрд. долара през 2020 г. е най-голямото, което компанията е правила досега, и положи основите на настоящите ѝ AI продукти. Но компанията се сблъска с регулаторни проблеми, когато се опита да купи фирмата за чип технологии Arm за 40 млрд. долара през 2020 г. Nvidia отмени сделката, преди тя да бъде финализирана, след като регулаторните органи в САЩ и Великобритания изразиха опасения относно нейното влияние върху конкуренцията в индустрията. Nvidia закупи няколко по-малки компании през последните години, за да подсили своите инженерни екипи, но не е финализирала нито една сделка за милиарди долари, откакто тази с Arm се провали.

„Трудно е да се мисли за много значими, големи сливания и придобивания“, заяви Крес в рамките на конференция за инвеститори. „Бих искал да се появи такава възможност, но това няма да е лесно“, посочи тя.